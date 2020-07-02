Стильно и удобно: Маша Ефросинина продемонстрировала трендовый повседневный лук для лета

Маша Ефросинина - пример для подражания для многих женщин, ведь в свои 41 ведущая может похвастаться стройной фигурой, а также обладает отменным чувством стиля. Сейчас она уже вернулась к работе и восхищает фанов стильными луками для съемок и проектов. В повседневной жизни Маша также умеет выглядеть эффектно и при этом предпочитает удобную одежду.

Так, на свежем фото звезда продемонстрировала трендовый повседневный образ для лета. Ефросинина запечатлена на улице в светлых джинсах с высокой талией и свободной рубашке кофейного оттенка, рукава которой она закатала до локтей.

Дополнили лук небольшая коричневая сумка Сhloe, несколько модных украшений и солнцезащитные очки-авиаторы с зеркальными стеклами от Victoria Beckham.

Маша Ефросинина восхитила трендовым луком в стиле кэжуал (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В подписи к публикации Маша задумалась о том, как карантин повлиял на отношения между близкими людьми - друзьями или же супругами. Ведущая поинтересовалась у подписчиков, каким был их опыт в этом плане.

"Сегодня в сториз провела опрос, мол у кого как изменились отношения с подругами за карантин ( или назовём его «весна в заточении», потому что сейчас тоже вроде как карантин, но всем пофигу) ? Одним словом, спросила потепление с подругами или разлад? Результат- более 30% разладов... И мне вдруг подумалось, что мы так много с вами в начале карантина строили прогнозов про отношения полов внутри новой реальности, что совсем забыли обсудить результаты! Ну что у кого, рассказывайте? Кто забеременел? Развёлся? Вернулся к бывшему?Влюбился в онлайне? Завёл друзей? Открыл для себя прелести одиночества?" - пишет знаменитость.

Фолловеры принялись делиться в комментариях своими историями - у кого-то ничего не изменилось, кто-то расстался с мужем или родил ребенка.

Напомним, ранее Маша Ефросинина заворожила чувственным видео со съемок, в котором позировала в откровенном наряде.