Стильно і зручно: Маша Єфросиніна продемонструвала трендовий повсякденний лук для літа

Маша Єфросиніна - приклад для наслідування для багатьох жінок, адже у свої 41 ведуча може похвалитися стрункою фігурою, а також володіє відмінним почуттям стилю. Зараз вона вже повернулася до роботи і захоплює фанів стильними луками для зйомок і проектів. У повсякденному житті Маша також вміє виглядати ефектно і при цьому віддає перевагу зручному одягу.

Так, на свіжому фото зірка продемонструвала трендовий повсякденний образ для літа. Єфросиніна відображена на вулиці у світлих джинсах з високою талією і вільній сорочці кавового відтінку, рукави якої вона закатала до ліктів.

Доповнили лук невелика коричнева сумка Сhloe, кілька модних прикрас і сонцезахисні окуляри-авіатори з дзеркальними стеклами від Victoria Beckham.

Маша Єфросиніна захопила трендовим цибулею в стилі кежуал (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

У підписі до публікації Маша задумалася про те, як карантин вплинув на відносини між близькими людьми - друзями або ж подружжям. Ведуча поцікавилася у підписників, яким був їхній досвід у цьому плані.

"Сьогодні в сториз провела опитування, мовляв у кого як змінилися відносини з подругами за карантин ( або назвемо його «весна в ув'язненні», тому що зараз теж ніби як карантин, але всім пофігу) ? Одним словом, запитала потепління з подругами або розлад? Результат - більш 30% розладів... І мені раптом подумалося, що ми так багато з вами на початку карантину будували прогнозів про відносини статей всередині нової реальності, що зовсім забули обговорити результати! Ну що в кого, розповідайте? Хто завагітнів? Розлучився? Повернувся до колишнього?Закохався в онлайні? Завів друзів? Відкрив для себе красу самоти?" - пише знаменитість.

Фолловери почали ділитися в коментарях своїми історіями - у когось нічого не змінилося, хтось розлучився з чоловіком або народив дитину.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна заворожила чуттєвим відео зі зйомок, в якому позувала у відвертому вбранні.