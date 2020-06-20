Стильная полоска: Катя Осадчая восхитила трендовым летним образом

Ведущая продемонстрировала эффектный лук со съемочной площадки
Катя Осадчая рада послаблению карантина - телеведущая вернулась к активной работе и съемкам, конечно же, по новым правилам безопасности. В летних выпусках программы "Светская жизнь" она будет демонстрировать стильные и яркие образы. Один из них звезда показала в свежей публикации в своем Instagram.
Катя позировала на съемочной площадке у вагончика-гримерки. Знаменитость примерила трендовый летний лук - светло-голубой полосатый брючный костюм свободного кроя. Наряд она дополнила светлыми лоферами, а волосы закрепила сзади яркой косынкой.
Такой аутфит выглядит очень модно и стильно и при этом явно является комфортным в жаркую летнюю погоду.
"П’ятниця вечір? Нехай це буде автопаті", - подписала фото Осадчая.
Катя Осадчая похвасталась стильным рабочим луком в брючном костюме (фото: instagram.com/kosadcha)
Подписчики не стали скупиться на комплименты и восхищенные отзывы теледиве.
Скриншот комментариев
Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились совместным рабочим фото, на котором позируют в нарядных образах. Ведущий с нежностью смотрит на жену, а она – улыбается в камеру.
Автор: Lite