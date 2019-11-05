Стильная парочка: элегантная Осадчая и Горбунов блистают на светском событии

Катя Осадчая и Юрий Горбунов часто пересекаются по работе, ведь они не только супруги, но и коллеги. Пара часто выходит вместе в свет и блистает на знаковых мероприятиях столицы, ведь теледива всегда освещает самые громкие культурные события и привыкла находиться в центре светской туссовки. В этот раз она вместе с мужем отправилась в киевский музей Ханенко, где состоялась презентация будущего украино-польского кинопроекта "Кофе с кардамоном". Фото Катя поделилась в сториз Instagram, также пару снимков с гостями можно увидеть на странице программы "Светская жизнь".

Для выхода в свет ведущая выбрала подчеркнуто элегантный наряд – кружевную блузку с баской, котрая подчеркнула тонкую талию звезды, юбку миди прямого кроя и дополнила лаконичный образ неизменным фирменным атрибутом – оригинальной шляпкой с цветами и сеточкой. В качестве обуви теледива отдала предпочтение сдержанным универсальным нюдовым лодочкам.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Она позировала вместе с гостями в роскошных интерьерах, залах и коридорах музея. Оценить презентацию пришли актеры, спортсмени и политики.

Фото: Катя Осадчая с гостями (instagram.com/svitsketv)

Кстати, а аналогичном наряде, правда без шляпки, Катя уже появлялась в Вене. Тогда фото было сделано в шикарном пятизвездочном отеле, который занимает историческое здание в центре австрийской столицы.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Юрий же появился на мероприятии в куда более расслабленном образе – белая рубашка на выпуск, темные укороченные штаны и стильные лаковые ботинки.

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