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Стильная маман: Вика из НеАнгелов взбудоражила сеть фото с детской коляской

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Певица заговорила о материнстве, чем очень порадовала поклонников

Вика из НеАнгелов продолжает наслаждаться отдыхом в Одессе - на днях группа дала там выступление, ну а певица успевает также позагорать на пляже и повеселиться с друзьями. Новыми кадрами в своем Instagram артистка не на шутку взволновала поклонников, ведь на них она запечатлена с ребенком и рассуждает о материнстве.

На фото Виктория позирует в пикантном наряде рядом с детской коляской, в которой лежит ребенок. На певице - черный топ с рукавами и необычные брюки, состоящие из коротких шорт и полупрозрачных штанин, а также белые босоножки на высоком каблуке. Девушка держится за ручку коляски и лучезарно улыбается, обернувшись к камере.

"Уверенными шагами иду к материнству..." - интригующе подписала кадры Смеюха.

Виктория Смеюха заинтриговала сеть кадрами с детской коляской (фото: instagram.com/vikanablack)

Отметим, что фото были сделаны в одесском ресторане с говорящим названием Maman.

Подписчики тут же отметили, что Вике очень идет материнство, и что она - самая стильная мамочка.

  • Какая красотка. Обожаю это заведение! Как же хочется в любимую Одессу
  • Ваууууу
  • Вам очень идёт
  • Богиня моя,заведи ужеееее
  • Улала
  • Тебе очень идет Викос. Будешь самой стильной маман, лю тебя
  • Бажаю як найшвидшого досягнення мети
  • Ууу, люблю твой стайл, особенно вид сзади
  • Где купить такие брюки?
  • Материнство Вам к лицу!!
  • Супер! правильное направление
  • Тебе идёт
  • Виктория вам очень идёт быть Мамой

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов в бикини засветила точеные формы на горячих фото из Одессы.

Автор: Lite

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