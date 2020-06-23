Стильная маман: Вика из НеАнгелов взбудоражила сеть фото с детской коляской

Певица заговорила о материнстве, чем очень порадовала поклонников
Вика из НеАнгелов продолжает наслаждаться отдыхом в Одессе - на днях группа дала там выступление, ну а певица успевает также позагорать на пляже и повеселиться с друзьями. Новыми кадрами в своем Instagram артистка не на шутку взволновала поклонников, ведь на них она запечатлена с ребенком и рассуждает о материнстве.
На фото Виктория позирует в пикантном наряде рядом с детской коляской, в которой лежит ребенок. На певице - черный топ с рукавами и необычные брюки, состоящие из коротких шорт и полупрозрачных штанин, а также белые босоножки на высоком каблуке. Девушка держится за ручку коляски и лучезарно улыбается, обернувшись к камере.
"Уверенными шагами иду к материнству..." - интригующе подписала кадры Смеюха.
Виктория Смеюха заинтриговала сеть кадрами с детской коляской (фото: instagram.com/vikanablack)
Отметим, что фото были сделаны в одесском ресторане с говорящим названием Maman.
Подписчики тут же отметили, что Вике очень идет материнство, и что она - самая стильная мамочка.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Вика из НеАнгелов в бикини засветила точеные формы на горячих фото из Одессы.
Автор: Lite