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Стильна маман: Віка з НеАнгелів розбурхала мережу фото з дитячою коляскою

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Співачка заговорила про материнство, чим дуже порадувала шанувальників

Віка з НеАнгелів продовжує насолоджуватись відпочинком в Одесі - днями група дала там виступ, ну а співачка встигає також позасмагати на пляжі і повеселитися з друзями. Новими кадрами в своєму Instagram артистка не на жарт схвилювала шанувальників, адже на них вона зображена з дитиною і розмірковує про материнство.

На фото Вікторія позує в пікантному вбранні поруч з дитячою коляскою, у якій лежить дитина. На співачці - чорний топ з рукавами і незвичайні штани, що складаються з коротких шортів і напівпрозорих штанин, а також білі босоніжки на високому каблуці. Дівчина тримається за ручку коляски і променисто посміхається, обернувшись до камери.

"Впевненими кроками йду до материнства..." - інтригуюче підписала кадри Смеюха.

Вікторія Смеюха заінтригувала мережа кадрами з дитячою коляскою (фото: instagram.com/vikanablack)

Зазначимо, що фото були зроблені в одеському ресторані з промовистою назвою Maman.

Підписники відразу ж відзначили, що Їй дуже йде материнство, і що вона - найстильніша матуся.

  • Яка красуня. Обожнюю цей заклад! Як же хочеться в улюблену Одесу
  • Ваууууу
  • Вам дуже йде
  • Богиня моя,заведи ужеееее
  • Улала
  • Тобі дуже йде Вікос. Будеш найстильнішою маман, лю тебе
  • Бажаю як найшвидшого досягнення мети
  • Ууу, люблю твій стайл, особливо вид ззаду
  • Де придбати такі штани?
  • Материнство Вам до лиця!!
  • Супер! правильний напрямок
  • Тобі йде
  • Вікторія вам дуже личить бути Мамою

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів в бікіні засвітила точені форми на гарячих фото з Одеси.

Автор: Lite

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