Стильная лыжница: Леся Никитюк похвасталась активным отдыхом в Украине

Пока все загорают на пляжах, ведущая решила освоить лыжи
Многие звезды украинского шоу-бизнеса по традиции отправились в январе на каникулы в теплые края и нежатся на солнышке на берегу океана. Телеведущая Леся Никитюк же лишь ностальгировала по отпуску и делилась в сети жаркими пляжными фото с прошлого года. Однако в итоге артистка решила все же устроить себе отдых - однако совершенно другой! Она отправилась покорять склоны на горнолыжный украинский курорт Буковель.
Яркими кадрами с заснеженных гор Леся поделилась на своей странице в Instagram. Звезда запечатлена в облегающей водолазке и черном лыжном костюме, а также обязательном по технике безопасности шлеме. Сверху на нем надеты специальные лыжные очки.
Никитюк счастливо улыбается и выглядит очень довольной. В сториз своего аккаунта она также поделилась видео, на которых показала, как осваивает лыжные трассы.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Привет из Буки. зима зоб", - загадочно подписала кадры ведущая.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры тут же принялись восхищаться красотой Никитюк и желать ей отличного отдыха.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк поделилась фото без макияжа и восхитила естественной красотой и стройностью.