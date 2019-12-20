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Отличная фигура: Леся Никитюк в кожаных легинсах стильно прошлась по Киеву

Lite » Мода 20.12.2019 - 12:52
Отличная фигура: Леся Никитюк в кожаных легинсах стильно прошлась по Киеву
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк также показала новую прическу к новогодним праздникам

Леся Никитюк после достаточно длительного “китайского путешествия” вернулась в Киеве - как раз к новогодним праздникам. Напомним, что еще 8 декабря украинская телеведущая впервые сообщила поклонникам, что улетела на отдых в Китай. Из далекой страны Никитюк спешила делиться десятками обновлений. Забавно, что преимущественно новые посты Леси были связаны с кулинарными экспериментами. К примеру, украинской красотке довелось попробовать голову селезня, суп из черного ворона и его гнезда, пельмени из коровьего вымени и прочие шокирующие европейца деликатесы. Конечно же, не забывала “Леди Ле” и свои стильные образы в азиатском стиле показывать. Особенно поклонникам понравился ее стильный лук в шелковом мини-платье с принтом питона.

Вернувшись обратно в Киев, Леся приступила к подготовке к новогодним праздникам. И первым делом показала свой стильный повседневный образ. Соответствующие фото были опубликованы на страничке ведущей в сети instagram.

Так, Никитюк продемонстрировала стильный аутфит на каждый день. На телеведущей - черные легинсы под кожу, которые подчеркивают ее стройные ножки. Также клетчатая рубашка, стеганая куртка и зеленые замшевые ботинки. Из аксессуаров - рыжая сумка и панама от бренда DIOR, в которой Никитюк уже неоднократно позировала ранее.

Свой новый пост Леся сопроводила подписью с юмором:

“З першим снігом!!! Я вас привітаю пізніше.. А от всіх діток з Миколайчиком, а особливо мою маленьку А. Їй сьогодні 2 рочки ( на фото її нема, вона в сторіс)" - пишет Никитюк, имея в виду свою племянницу.

Отличная фигура: Леся Никитюк в кожаных легинсах стильно прошлась по Киеву

Отличная фигура: Леся Никитюк в кожаных легинсах стильно прошлась по Киеву

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, также в сториз Никитюк показала и подготовку к праздникам. Телеведущая посетила салон красоты, где ей сделали красивую прическу, завив волос в крупные локоны. Коротенькие видео Леся записала под новогодние композиции.

Отличная фигура: Леся Никитюк в кожаных легинсах стильно прошлась по Киеву

Отличная фигура: Леся Никитюк в кожаных легинсах стильно прошлась по Киеву

А вот поклонники Никитюк поспешили прокомментировать ее новый образ:

  • “Леся красотка”
  • “Ух какая”
  • “Классный прикид. Что ни наденешь все тебе к лицу”
  • “Красавица”
  • “Отличная фигура”
  • “Леся яка ти гарна”

Отличная фигура: Леся Никитюк в кожаных легинсах стильно прошлась по Киеву

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Никитюк в жакете на голое тело заинтриговала новым видео.

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