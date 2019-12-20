Отличная фигура: Леся Никитюк в кожаных легинсах стильно прошлась по Киеву

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк также показала новую прическу к новогодним праздникам

Леся Никитюк после достаточно длительного “китайского путешествия” вернулась в Киеве - как раз к новогодним праздникам. Напомним, что еще 8 декабря украинская телеведущая впервые сообщила поклонникам, что улетела на отдых в Китай. Из далекой страны Никитюк спешила делиться десятками обновлений. Забавно, что преимущественно новые посты Леси были связаны с кулинарными экспериментами. К примеру, украинской красотке довелось попробовать голову селезня, суп из черного ворона и его гнезда, пельмени из коровьего вымени и прочие шокирующие европейца деликатесы. Конечно же, не забывала “Леди Ле” и свои стильные образы в азиатском стиле показывать. Особенно поклонникам понравился ее стильный лук в шелковом мини-платье с принтом питона.

Вернувшись обратно в Киев, Леся приступила к подготовке к новогодним праздникам. И первым делом показала свой стильный повседневный образ. Соответствующие фото были опубликованы на страничке ведущей в сети instagram.

Так, Никитюк продемонстрировала стильный аутфит на каждый день. На телеведущей - черные легинсы под кожу, которые подчеркивают ее стройные ножки. Также клетчатая рубашка, стеганая куртка и зеленые замшевые ботинки. Из аксессуаров - рыжая сумка и панама от бренда DIOR, в которой Никитюк уже неоднократно позировала ранее.

Свой новый пост Леся сопроводила подписью с юмором:

“З першим снігом!!! Я вас привітаю пізніше.. А от всіх діток з Миколайчиком, а особливо мою маленьку А. Їй сьогодні 2 рочки ( на фото її нема, вона в сторіс)" - пишет Никитюк, имея в виду свою племянницу.

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, также в сториз Никитюк показала и подготовку к праздникам. Телеведущая посетила салон красоты, где ей сделали красивую прическу, завив волос в крупные локоны. Коротенькие видео Леся записала под новогодние композиции.

А вот поклонники Никитюк поспешили прокомментировать ее новый образ:

“Леся красотка”

“Ух какая”

“Классный прикид. Что ни наденешь все тебе к лицу”

“Красавица”

“Отличная фигура”

“Леся яка ти гарна”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Никитюк в жакете на голое тело заинтриговала новым видео.