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Без макияжа и в мини: Леся Никитюк восхитила естественной красотой и стройностью

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.01.2020 - 17:41
Без макияжа и в мини: Леся Никитюк восхитила естественной красотой и стройностью
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая пожаловалась, что красота и ухоженность даются женщинам непросто

Леся Никитюк может похвастаться неиссякаемым позитивом и отличным чувством юмора - пока многие ее звездные коллеги наслаждаются пляжным отдыхом у океана, ведущая не остается в стороне и тоже делится в сети жаркими отпускными фото - правда, прошлогодними! А на свежем снимке в своем Instagram она продемонстрировала натуральную красоту и пожаловалась на недостаток времени для бьюти-процедур.

На фото Леся позирует в облегающем синем мини-платье из плотного материала, которое отлично подчеркнуло ее тонкую талию и длинные стройные ножки. Волосы звезды уложены красивыми локонами, однако на лице нет ни грамма макияжа.

"#nomakeup Сьогодні я спала 8 годин, далі були процедури для обличчя, масаж, укладка... Вийшла я така «тьолочка» а на дворі 3 години дня... і я собі подумала.. Це ж якщо так кожного дня, то діти від голоду вмруть а чоловік розведеться. І як ті жінки все встигають", - поделилась мыслями о нелегкой женской доле Никитюк.

Без макияжа и в мини: Леся Никитюк восхитила естественной красотой и стройностью

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники поспешили заверить Лесю, что она очень красивая без макияжа, а также не оставили без внимания ее фигуру.

  • Красотка
  • Ух какая Тёлачка!
  • Без мейкапа даже лучше
  • Красива і без мейку
  • так нема ж нi дiтей нi чоловiка, то можна
  • Красавица
  • Я уверена с тебя будет супер мама и жена!!!Твоей положительной энергии хватит на всё
  • Какая вы красивая! Огонь!
  • Какая девушка!
  • Молодчага
  • Без мейка ещё лучше
  • Дуже чарівно
  • Леся,я восхищаюсь твоей фигурой

Без макияжа и в мини: Леся Никитюк восхитила естественной красотой и стройностью

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк в оригинальном пиджаке на голое тело вдохновила речью о чудесах родной Украины.

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