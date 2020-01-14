Без макияжа и в мини: Леся Никитюк восхитила естественной красотой и стройностью

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая пожаловалась, что красота и ухоженность даются женщинам непросто

Леся Никитюк может похвастаться неиссякаемым позитивом и отличным чувством юмора - пока многие ее звездные коллеги наслаждаются пляжным отдыхом у океана, ведущая не остается в стороне и тоже делится в сети жаркими отпускными фото - правда, прошлогодними! А на свежем снимке в своем Instagram она продемонстрировала натуральную красоту и пожаловалась на недостаток времени для бьюти-процедур.

На фото Леся позирует в облегающем синем мини-платье из плотного материала, которое отлично подчеркнуло ее тонкую талию и длинные стройные ножки. Волосы звезды уложены красивыми локонами, однако на лице нет ни грамма макияжа.

"#nomakeup Сьогодні я спала 8 годин, далі були процедури для обличчя, масаж, укладка... Вийшла я така «тьолочка» а на дворі 3 години дня... і я собі подумала.. Це ж якщо так кожного дня, то діти від голоду вмруть а чоловік розведеться. І як ті жінки все встигають", - поделилась мыслями о нелегкой женской доле Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники поспешили заверить Лесю, что она очень красивая без макияжа, а также не оставили без внимания ее фигуру.

Красотка

Ух какая Тёлачка!

Без мейкапа даже лучше

Красива і без мейку

так нема ж нi дiтей нi чоловiка, то можна

Красавица

Я уверена с тебя будет супер мама и жена!!!Твоей положительной энергии хватит на всё

Какая вы красивая! Огонь!

Какая девушка!

Молодчага

Без мейка ещё лучше

Дуже чарівно

Леся,я восхищаюсь твоей фигурой

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

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