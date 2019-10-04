ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стильная и красивая: победительница Холостяк 9 развлеклась в Риме без любимого

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.10.2019 - 14:33
Стильная и красивая: победительница Холостяк 9 развлеклась в Риме без любимого
Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Девушка организовала веселую поездку девичьим составом

После победы в романтическом шоу Холостяк 9 21-летняя Даша Квиткова сломала все стереотипы - ведь пара не распалась после окончания шоу, а до сих пор вместе и очень счастливы. Влюбленные много путешествуют, живут вместе и стараются любую свободную минутку провести друг с другом. Моментами своей жизни Никита и Даша с удовольствием делятся в сети - так, недавно пара и вовсе разделась на камеру и показала свои парные тату! Однако в новое путешествие девушка отправилась без любимого.

На своей странице в Instagram возлюбленная Добрынина предложила подписчицам устроить совместную поездку в вечный город Рим. В результате она выбрала 4 девушек и они отправились навстречу приключениям. Квиткова засыпала сеть атмосферными кадрами из Италии - они с девчонками с удовольствием гуляли, демонстрировали стильные наряды и наслаждались вкуснейшей едой.

Стильная и красивая: победительница Холостяк 9 развлеклась в Риме без любимого

Фото: Дария Квиткова в Риме (instagram.com/kvittkova)

Даша сменила несколько эффектных образов - благо, погода позволяла наряжаться в воздушные и легкие наряды. Так, она примерила черную юбку и белый кроп-топ, дополнив лук массивными ботинками.

Стильная и красивая: победительница Холостяк 9 развлеклась в Риме без любимого

Фото: Дария Квиткова в Риме (instagram.com/kvittkova)

В другой день Квиткова отправилась гулять в цветастой бордовой юбке с разрезами и завязанной на талии белой рубашке. А у фонтана Треви она позировала в черном сарафане на бретельках.

Стильная и красивая: победительница Холостяк 9 развлеклась в Риме без любимого

Фото: Дария Квиткова в Риме (instagram.com/kvittkova)

"Рим, слушай, я не представляла, что из этого путешествия получится, может мы и не подружимся с тобой вовсе. Не знала как все сойдутся, что будет происходить, какие появятся ощущения и смогу ли я все отпустить. Но все сложилось так, как должно. Со мной случились веселые и теплые люди. Мне хочется продолжать такие спонтанные приключения. Рим, спасибо, что ты такой.
Город, в котором ты не можешь не чувствовать себя счастливой. Не можешь прекратить улыбаться, смеяться и напивать песни. Не можешь не быть свободной. Люди, когда смеются, такие красивые. Пусть смех всегда будет в ваших сердцах. Мне хочется, чтобы каждый чувствовал внутри такое же вдохновение, как и я сейчас", - поделилась счастливая девушка.

Фото: Дария Квиткова в Риме (instagram.com/kvittkova)

Подписчики осыпали Дарию комплиментами, восхищаясь ее красотой, стилем и позитивным отношением к жизни.

  • Как можно быть такой женственной, даже повернувшись спиной?!!!
  • Рим - мой самый любимый город, обожаю!
  • Красотка
  • Какое классное фото, очень хочу в Рим
  • Когда просто смотришь...и влюбляется в атмосферу
  • Очень красиво
  • Очень нежная
  • Очень круто, всё так и есть, лучшая поездка!
  • Даша ты очень прекрасна )) поэтому Вы с Римом и спелись
  • Вау, неймовірно красива
  • Кайфовааа і дуже стильна
  • Дуже стильний look

Стильная и красивая: победительница Холостяк 9 развлеклась в Риме без любимого

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова раскрыла свое правило жизни.

Ранее победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова растрогала пронзительной нежностью с любимым Никитой Добрыниным.

"Наполняйте стаканы": победительница Холостяк 9 раскрыла свое правило жизни "Твои прикосновения": победительница Холостяк 9 растрогала пронзительной нежностью с любимым
Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь