Стильна і красива: переможниця Холостяк 9 розважилася в Римі без коханого

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Дівчина організувала веселу поїздку дівочим складом

Після перемоги в романтичному шоу Холостяк 9 21-річна Даша Квіткова зламала всі стереотипи - адже пара не розпалася після закінчення шоу, а до цих пір разом і дуже щасливі. Закохані багато подорожують, живуть разом і намагаються будь-яку вільну хвилинку провести один з одним. Моментами свого життя Микита і Даша з задоволенням діляться в мережі - так, нещодавно пара і зовсім роздяглася на камеру і показала свої парні тату! Однак у нову подорож дівчина вирушила без коханого.

На своїй сторінці в Instagram кохана Добриніна запропонувала підписницям влаштувати спільну поїздку у вічне місто Рим. В результаті вона вибрала 4 дівчат і вони вирушили назустріч пригодам. Квіткова засипала мережу атмосферними кадрами з Італії - вони з дівчатами з задоволенням гуляли, демонстрували стильні вбрання і насолоджувалися смачними стравами.

Фото: Дарія Квіткова в Римі (instagram.com/kvittkova)

Даша змінила кілька ефектних образів - благо, погода дозволяла вбиратися в повітряні і легкі наряди. Так, вона приміряла чорну спідницю і білий кроп-топ, доповнивши лук масивними черевиками.

Фото: Дарія Квіткова в Римі (instagram.com/kvittkova)

В інший день Квіткова відправилася гуляти в квітчастій бордовій спідниці з розрізами і зав'язаній на талії білій сорочці. А біля фонтану Треві вона позувала в чорному сарафані на бретельках.

Фото: Дарія Квіткова в Римі (instagram.com/kvittkova)

"Рим, слухай, я не уявляла, що з цієї подорожі вийде, може, ми і не подружимося з тобою зовсім. Не знала як всі зійдуться, що буде відбуватися, які з'являться відчуття і чи зможу я все відпустити. Але все склалося так, як повинно. Зі мною трапилися веселі та теплі люди. Мені хочеться продовжувати такі спонтанні пригоди. Рим, дякую, що ти такий. Місто, в якому ти не можеш не відчувати себе щасливою. Не можеш припинити посміхатися, сміятися і наспівувати пісні. Не можеш не бути вільною. Люди, коли сміються, такі гарні. Нехай сміх завжди буде у ваших серцях. Мені хочеться, щоб кожен відчував всередині таке ж натхнення, як і я зараз", - поділилася щаслива дівчина.

Фото: Дарія Квіткова в Римі (instagram.com/kvittkova)

Підписники обсипали Дарію компліментами, захоплюючись її красою, стилем і позитивним ставленням до життя.

Як можна бути такою жіночною, навіть повернувшись спиною?!!!

Рим - мій найулюбленіший місто, обожнюю!

Красуня

Яке класне фото, дуже хочу в Рим

Коли просто дивишся...і закохується в атмосферу

Дуже красиво

Дуже ніжна

Дуже круто, все так і є, краща поїздка!

Даша ти дуже прекрасна )) тому Ви з Римом і заспівали

Вау, неймовірно красива

Кайфовааа і дуже стильно

Дуже стильний look

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова розкрила своє правило життя.

Раніше переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова зворушила пронизливою ніжністю з коханим Микитою Добриніним.