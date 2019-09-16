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"Наполняйте стаканы": победительница Холостяк 9 раскрыла свое правило жизни

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.09.2019 - 16:32
"Наполняйте стаканы": победительница Холостяк 9 раскрыла свое правило жизни
Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Девушка поделилась интересной теорией

Дарья Квиткова стала известной после победы в 9 сезоне популярного телешоу Холостяк, где она стала избранницей Никиты Добрынина. С финала проекта влюбленная пара не расстается и часто демонстрирует свои нежные чувства. При этом они довольно открыты и часто общаются с поклонниками в сети, особенно Даша. А недавно пара разделась на камеру и показала свои парные тату! На этот раз девушка решила поделиться со всеми необычной теорией жизни.

Квиткова опубликовала очень атмосферный кадр, на котором она позирует на фоне моря, стоя у машины в стильном белом наряде - платье-миди и пиджаке поверх него. Волосы возлюбленной Холостяка красиво развеваются на ветру.

Даша рассказала в публикации о теории про стаканчики.

&quot;Наполняйте стаканы&quot;: победительница Холостяк 9 раскрыла свое правило жизни

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"На днях от близкого человека услышала очень классную теорию. В чем она заключается: У каждого из нас есть свои стаканчики, которые наполнены разными занятиями, работой, людьми, отношениями и тд. Этих стаканчиков должно быть много. Для чего? А для того, чтобы когда исчез Один из Ста стаканов, вы смогли заполнить пустоту остальными девяносто девятью стаканами и исчезновение одного не было бы так заметно. p.s. заучила на память и поставила это правило в приоритет. Вы всегда будете у себя. Наполняйте свои стаканы и живите в кайф", поделилась Квиткова.

Подписчики благодарят девушку за полезную и интересную информацию и восхищаются эффектным фото.

  • Какая же вы невероятная, а слова выстрелили прямо в сердце
  • Даша, это не фото, а просто огонь. А теория правдива и очень справедливая)
  • Лучшая
  • Очень круто
  • Какие слова
  • Мы тебя очень любим
  • Ты крутая!!!!
  • Дуже багато сенсу в цих словах
  • Фото - бомбезне
  • Очень красивое фото
  • Гарне фото і слушна порада
  • Оце люди пишуть. Даша ви дуже розумні з Нікітою, вам напевно дуже цікаво, молодці... Дякую за розумні поради

&quot;Наполняйте стаканы&quot;: победительница Холостяк 9 раскрыла свое правило жизни

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова растрогала пронзительной нежностью с любимым Никитой Добрыниным.

Кстати, победительница Холостяк 9 решилась на честное признание о свадьбе - Дарья Квиткова отметила, что пока что они ее не планируют.

"Твои прикосновения": победительница Холостяк 9 растрогала пронзительной нежностью с любимым Победительница Холостяк 9 решилась на честное признание о свадьбе
Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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