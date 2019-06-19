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Стильная дочь Оли Поляковой похвасталась трендовыми летними обновками

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.06.2019 - 16:11
Стильная дочь Оли Поляковой похвасталась трендовыми летними обновками
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша продемонстрировала наряды из своего гардероба

Дочь популярной певицы Оли Поляковой, 14-летняя начинающий блогер и певица Маша Полякова, решила ввести для подписчиков в Instagram новую рубрику. Она снимает короткое видео, на котором демонстирует несколько летних нарядов из своего гардероба, а затем интересуется мнением комментаторов, какой из луков им больше понравился. Фолловеры охотно делятся своим мнением, правда, не обходится и без критики, но мама девочки, "суперблондинка" Оля Полякова научила дочь не реагировать на высказывания недоброжелателей и даже поставила Маше в пример себя. И вот юная красавица разместила очередной ролик, где показала два образа навыбор.

Маша продемонстрировала повседневный тендовый вариант – модные в этом сезоне велосипедки яркого цвета и черную объемную футболку.  Также девушка покрасовалась в смелом образе, скомпоновав длинную желтую фатиновую юбку и черную футболку с крупной надписью, которую она завязала в виде топа под грудью. Свой образ Маша дополнила массивной цепью на поясе.

"Вот и второе видео, так как вам понравилось прошлое. В каких тонах хотите следующий лук, например, как этот в ярких тонах", - написала начинающий фэшн-блогер.

Мнение подписчиков дочки "Королевы ночи" разделились. Одним больше пришелся по вкусу удобный повседневный образ, другие же похвалили наряд с фатиновой прозрачной юбкой, посчитав его более выигрышным.

"Машенька, ты чудо!", "Маша умница! Стиль супер", "Класненько! И сидит хорошо", "Второй лук лучше, как по мне. А так-то ты красивая и в том, и в том", "2 лук очень классный", "Красотка!" - писали комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что дочь Оли Поляковой Маша Полякова похвасталась образом в трендовом комбинезоне.

Ранее дочь Оли Поляковой, Маша в первый раз вышла на большую сцену и спела на концерте.

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