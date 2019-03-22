ru
ua

На стиле: ведущий Холостяк 9 очаровал сеть фото с сыночком


Поклонники пришли в восторг от милого семейного снимка

Пока страсти вокруг 9-го сезона популярного шоу "Холостяк" продолжают разгораться, его бессменный ведущий Григорий Решетник порадовал поклонников новым милым фото с младшим сыночком Дмитрием. На своей странице в Instagram он опубликовал нежный кадр, на котором держит малыша за руку.

При этом папа и сын позируют в стильных нарядах - Григорий в элегантном костюме из черных брюк и клетчатой рубашки, дополнив образ зеленой жилеткой. Маленький Дима, которому в июне исполнится два года, модничает в джинсах, зеленом пуловере и курточке горчичного цвета.

"Тато та синуля. #настилі #reshetnikboys", - подписал очаровательный кадр Решетник.

Фото: Григорий Решетник с сыном (instagram.com/grisha_reshetnik)

Подписчики пришли в полное умиление от теплого фото стильных папы и сыночка и сообщили, что они оба - настоящие красавчики.

  • "Красавчики! Влюбилась"
  • "Ах, вы ж наши любимые любимчики, Решетники!"
  • "Боже, ну какие мужчины! Просто вау!"
  • "Які ви гарненькі, гарна дуже сім'я ваша"
  • "У вас така крута зачіска!!! Зі стрижкою просто вгадали"
  • "Стиляжки..."
  • "Які ви чудові"
  • "Синочок весь в тата, моднячій"
  • "Які ви класні!"
  • "Татова гордість!!!"
  • "Які ви мімімі"і
  • "Хорошенькие"

Отметим, что Григорий вместе с женой Кристиной воспитывают также старшего сына, шестилетнего Ивана.

Напомним, ранее Джамала впервые показала лицо сыночка Эмира-Рахмана.

Мы также писали, что рэпер и продюсер Потап показал повзрослевшего сына Андрея, которого ему родила бывшая жена Ирина Горовая.

Волчица с Уолл-стрит: Тина Кароль блеснула роскошным образом в Нью-Йорке Итальянские каникулы: Осадчая и Горбунов очаровали романтичным фотосетом
Читать все новости