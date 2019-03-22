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На стилі: ведучий Холостяк 9 зачарував мережу фото з синочком


Шанувальники прийшли в захват від милого сімейного знімка

Поки пристрасті навколо 9-го сезону популярного шоу "Холостяк" продовжують розпалюватися, його незмінний ведучий Григорій Решетник порадував шанувальників новим милим фото з молодшим синочком Дмитром. На своїй сторінці в Instagram він опублікував ніжний кадр, на якому тримає малюка за руку.

При цьому тато і син позують в стильних нарядах - Григорій в елегантному костюмі з чорних штанів і картатої сорочки, доповнивши образ зеленою жилеткою. Маленький Діма, якому в червні виповниться два роки, модничає в джинсах, зеленому пуловері і курточці гірчичного кольору.

"Тато та синуля. #настилі #reshetnikboys", - підписав чарівний кадр Решетник.

Фото: Григорій Решетник з сином (instagram.com/grisha_reshetnik)

Підписники прийшли в повне розчулення від теплого фото стильних папи і синочка і повідомили, що вони обидва - справжні красені.

  • "Красунчики! Закохалася"
  • "Ах, ви ж наші улюблені улюбленці, Решетники!"
  • "Боже, ну які чоловіки! Просто вау!"
  • "Які ви гарненькі, дуже гарна сім'я ваша"
  • "У вас така крута зачіска!!! Зі стрижкою просто вгадали"
  • "Стиляжки..."
  • "Які ви чудові"
  • "Синочок весь у тата, моднячій"
  • "Які ви класні!"
  • "Татова гордість!!!"
  • "Які ви мімімі"і
  • "Гарненькі"

Зазначимо, що Григорій разом з дружиною Христиною також виховують старшого сина, шестирічного Івана.

Нагадаємо, раніше Джамала вперше показала обличчя синочка Еміра-Рахмана.

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