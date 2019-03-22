На стилі: ведучий Холостяк 9 зачарував мережу фото з синочком

Поки пристрасті навколо 9-го сезону популярного шоу "Холостяк" продовжують розпалюватися, його незмінний ведучий Григорій Решетник порадував шанувальників новим милим фото з молодшим синочком Дмитром. На своїй сторінці в Instagram він опублікував ніжний кадр, на якому тримає малюка за руку.

При цьому тато і син позують в стильних нарядах - Григорій в елегантному костюмі з чорних штанів і картатої сорочки, доповнивши образ зеленою жилеткою. Маленький Діма, якому в червні виповниться два роки, модничає в джинсах, зеленому пуловері і курточці гірчичного кольору.

"Тато та синуля. #настилі #reshetnikboys", - підписав чарівний кадр Решетник.

Фото: Григорій Решетник з сином (instagram.com/grisha_reshetnik)

Підписники прийшли в повне розчулення від теплого фото стильних папи і синочка і повідомили, що вони обидва - справжні красені.

"Красунчики! Закохалася"

"Ах, ви ж наші улюблені улюбленці, Решетники!"

"Боже, ну які чоловіки! Просто вау!"

"Які ви гарненькі, дуже гарна сім'я ваша"

"У вас така крута зачіска!!! Зі стрижкою просто вгадали"

"Стиляжки..."

"Які ви чудові"

"Синочок весь у тата, моднячій"

"Які ви класні!"

"Татова гордість!!!"

"Які ви мімімі"і

"Гарненькі"

Зазначимо, що Григорій разом з дружиною Христиною також виховують старшого сина, шестирічного Івана.

Нагадаємо, раніше Джамала вперше показала обличчя синочка Еміра-Рахмана.

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