Статуэточка: Лилия Подкопаева в кожаном экстрамини покорила точеной фигурой

Лилия Подкопаева может похвастаться точеными формами, которые никуда не делись даже после беременности и родов. В сентябре прошлого года гимнастка родила доченьку Эвелину, а уже через пару месяцев гуляла в коротких шортах и поразила точеной фигурой и стройностью. Лилия признается, что все дело в Олимпийском прошлом и спортивной закалке, а также, даже в интересном положении она не переставала тренироваться. Теперь же Лилия появлюсь перед поклонниками в смелом образе, который подчеркнул достоинства ее фигуры.

Спортсменка надела короткую кожаную черную юбку и рубашку оригинального ассиметрочного кроя, которая позволила открыть одно плечо. Осиную талию она выделила тонким поясом с металлическими элементами. На ножках – замшевые синие лодочки. Глаза Лилия спрятала за массивными солнечными зеркальными очками, а волосы аккуратно уложила на косой пробор.

Смелый образ гимнастки заслужил похвалу от подписчиков. Они подчеркнули, что Лилия выглядит словно девчонка.

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Нежность и красота: Лилия Подкопаева в пикантном мини похвасталась стройными ножками

Девчонка

Статуэточка !

Лилия, самая красивая гимнастка!

Не узнала Вас...Фигурка супер. Девочка-студентка! Шикарное фото

Сногсшибательная

Красотка

Прекрасный аутфит

Скриншот комментариев

Позже спортсменка поделилась архивными фото, сделанными во время ее участия в проекте Танцы со звездами -2. Тогда пара Лилии и Сергея Костецького стала победителем шоу. Также гимнастка участвовала в проекте и в третьем сезоне, но уже вместе с танцором Кириллом Хитровым.

"Танец — особый вид искусства, в котором магия тела сочетается с эмоциональным состоянием. Желаю получать удовольствие от движений, зажигать и вдохновлять, подымать настроение, рассказывать глубокие истории, жить в ритме танца!" - подписала она кадры, приуроченные к Дню танца, который отмечается 29 апреля.

Фото: Лилия Подкопаева на шоу Танцы со звездами (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, что ранее Лилия Подкопаева трогательно поздравила любимого – бизнесмена Игоря Дубинского – с днем рождения и показала личные совместные фото из семейного архива.