Статуеточка: Лілія Подкопаєва у шкіряному экстраміні підкорила виточеною фігурою

Лілія Подкопаєва може похвалитися точеними формами, які нікуди не поділися навіть після вагітності і пологів. У вересні минулого року гімнастка народила донечку Евеліну, а вже через пару місяців гуляла в коротких шортах і вражала витонченою фігурою і стрункістю. Лілія зізнається, що вся справа в Олімпійському минулому і спортивному загартуванню, а також, навіть у цікавому положенні вона не переставала тренуватися. Тепер же Лілія з'явлюся перед шанувальниками в сміливому образі, який підкреслив достоїнства її фігури.

Спортсменка одягла коротку шкіряну чорну спідницю і сорочку оригінального ассиметрочного крою, яка дозволила відкрити одне плече. Осину талію вона виділила тонким поясом з металевими елементами. На ніжках – замшеві сині човники. Очі Лілія сховала за масивними сонячними дзеркальними окулярами, а волосся акуратно уклала на косий проділ.

Сміливий образ гімнастки заслужив похвалу від підписників. Вони підкреслили, що Ліля виглядає немов дівчинка.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Ніжність та краса: Лілія Подкопаєва в пікантному міні похвалилася стрункими ніжками

Дівчинка

Статуеточка !

Лілія, найкрасивіша гімнастка!

Не впізнала Вас...Фігурка супер. Дівчинка-студентка! Шикарне фото

неперевершена

Красуня

Прекрасний аутфіт

Скріншот коментарів

Пізніше спортсменка поділилася архівними фото, зробленими під час її участі в проекті Танці з зірками -2. Тоді пара Лілії та Сергія Костецького стала переможцем шоу. Також гімнастка брала участь у проекті і в третьому сезоні, але вже разом з танцюристом Кирилом Хітровим.

"Танець — особливий вид мистецтва, в якому магія тіла поєднується з емоційним станом. Бажаю отримувати задоволення від рухів, запалювати і надихати, піднімати настрій, розповідати глибокі історії, жити в ритмі танцю!" - підписала вона кадри, приурочені до Дня танцю, який відзначається 29 квітня.

Фото: Лілія Подкопаєва на шоу Танці з зірками (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, що раніше Лілія Подкопаєва зворушливо привітала коханого – бізнесмена Ігоря Дубінського – з днем народження та показала особисті спільні фото з сімейного архіву.