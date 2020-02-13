Старемся "вытянуть" друг друга: Холостяк 9 и его невеста раскрыли секрет силы своей пары

Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста Дарья Квиткова – без пяти минут муж и жена, ведь во время недавней поездки на Бали шоумен сделал предложение своей избраннице и теперь пара активно готовится к свадьбе. Даша примеряет свадебные платья и признается, что у нее разбегаются глаза от обилия эффектных нарядов для особого дня. А пока в преддверии Дня влюбленных Никита и Даша решили рассказать о своей паре и раскрыть сильные стороны отношений.

Так, в интервью Мarie Сlaire пара призналась, что они очень похожи. В случае влюбленных они совсем не подтверждают теорию о том, что противоположности притягиваются.

"Мне кажется, мы не из тех пар, где противоположности притягиваются. Мы с Никитой похожи и по темпераменту, и по интересам, а отличаемся, например, тем, что Никита хочет собаку, а я - кошку, он складывает вещи в чемоданы, свернув их в трубочку, а я - как обычно это делают", - рссказывает Даша.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Как и у всех пар, у влюбленных случаются конфликты, но они научились успешно их преодолевать

"Раньше я был более прямолинеен: если ко мне кто-то был агрессивен, разворачивался и шел, закрывал дверь, и мне было все равно, что дальше происходило. В наших с Дашей отношениях я работаю над собой. Если понимаю, что злюсь или она злится, стараюсь не идти, а наоборот, как можно больше разговаривать, чтобы понять истинную причину", – признается Никита.

Если у кого-то из влюбленных плохое настроение, то оно передается и второй половинке. Впрочем, Никита и Даша пытаються исправить ситуацию, но делают это мудро.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

"Мы стараемся "вытянуть" друг друга с плохого настроения, потому что если один начинает грустить, то и второй тоже не очень хорошо себя чувствует", - делится Даша.

Также Никита раскрыл сильную сторону их пары – это умение общаться и слышать друг друга.

"Сила нашей пары в открытости и общении. Я точно знаю, что мало кто может искренне утверждать, что они свободно общаются друг с другом, проводят время вместе и кайфуют от этого. У нас же действительно так складывается. Мы можем честно признаваться друг другу в том, что нам нравится, а что нет. К сожалению, не все пары понимают, что открытость и разговоры - база для отношений", - считает он.

Ранее Дарья Квиткова поделилась радостной новостью – вместе с любимым она отправиться в США по важному вопросу.