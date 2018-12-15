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"Стараемся их не съесть": Шоптенко показала, как учит ребенка "читать"

Lite » Звезды 15.12.2018 - 14:24
"Стараемся их не съесть": Шоптенко показала, как учит ребенка "читать"
Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Девушка уже знает предпочтения сына

Популярная украинская хореограф Алена Шоптенко показала подписчикам нежное фото с сыном, а также рассказала, как пытается научить его читать. Соответствующий пост девушка сделала на своей странице в Instagram.

"АА еще не умеет читать в привычном смысле этого слова. Его чтение пока ограничивается смятыми страницами и пробой их на зуб. Но мы с нетерпением ждём, когда сын научится читать. И пока книжки для взрослых ему разве что в прямом смысле по зубам, мы с удовольствием рассматриваем иллюстрации в книжках для детей и стараемся их не съесть", - сказала она.

&quot;Стараемся их не съесть&quot;: Шоптенко показала, как учит ребенка &quot;читать&quot;

Фото: Алена Шоптенко с ребенком (instagram.com/alena_shoptenko)

Обратим внимание, что на опубликованном фото девушка решила закрыть лицо ребенка книгой под названием "это – пеликан". Подчеркнем, что пользователи все-таки поспешили "рассыпаться" в комплиментах своему кумиру.

"Ой, какая красота. Читайка", - сказала пользователь Наталья Вовкотруб.

"Обожаю ответственного ребенка. Самые теплые и честные детские стихи", - подчеркнула юзер Леся Чернивицкая.

"Я бы эти ножки расцеловала", - сказала пользователь Кристина Крыня.

&quot;Стараемся их не съесть&quot;: Шоптенко показала, как учит ребенка &quot;читать&quot;

Скриншот комментариев (instagram.com/alena_shoptenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что Алена Шоптенко откровенно рассказала о материнстве. 

А также рассказывали о том, что Алена Шоптенко сообщила о важных переменах в жизни.

"Спешить нужно медленно": Шоптенко рассказала, почему отказывается от танцев "Мой любимый день": Шоптенко показала, как проводит время с сыном
Новости Украины Алена Шоптенкохореограф
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