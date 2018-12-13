"Спешить нужно медленно": Шоптенко рассказала, почему отказывается от танцев

Фото: Алена Шоптенко (facebook.com/shoptenkoalena)

Хореограф призналась, что у нее начались проблемы со здоровьем

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко, которая в июне 2018 года впервые стала мамой, рассказала, что она вынуждена отказаться от танцев и спорта. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Алена Шоптенко призналась, что после рождения ребенка она слишком быстро вернулась к физическим нагрузкам и теперь у нее обнаружились небольшие проблемы со здоровьем.

"У физических нагрузок после родов помимо быстрого прихода "в форму" есть и обратная сторона, которая чревата не полным схождением мышц живота, так называемой белой линии. Поэтому, если слишком быстро начинать дружить с физическими нагрузками, как, например, это сделала я, можно получить небольшую проблему, требующую длительной реабилитации", - написала украинский хореограф.

Она опубликовала фотографию, где изображена в спортивном зале, а в руках у нее палка. Шоптенко добавила, что в ближайшие несколько месяцев ей запрещены физические нагрузки и танцы, поэтому в ближайшее время она сможет заниматься только пилатесом.

"Так что теперь следующие 2 месяца единственными моими партнерами будут "Кадиллак" и "Реформер", а единственным танцем будет пилатес. Спешить нужно медленно, особенно когда речь идет о вашем теле и здоровье. Берегите себя", - отметила хореограф.

Скриншот поста (instagram.com/alena_shoptenko)

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