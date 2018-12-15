"Намагаємося їх не з'їсти": Шоптенко показала, як вчить дитину "читати"

Фото: Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Дівчина вже знає переваги сина

Популярна українська хореограф Олена Шоптенко показала підписникам ніжне фото з сином, а також розповіла, як намагається навчити його читати. Відповідний пост дівчина зробила на своїй сторінці в Instagram.

"АА ще не вміє читати в звичному сенсі цього слова. Його читання поки обмежується зім'ятими сторінками і пробій їх на зуб. Але ми з нетерпінням чекаємо, коли син навчиться читати. І поки книжки для дорослих йому хіба що в прямому сенсі по зубах, ми із задоволенням розглядаємо ілюстрації в книжках для дітей і намагаємося їх не з'їсти", - сказала вона.

Фото: Олена Шоптенко з дитиною (instagram.com/alena_shoptenko)

Звернемо увагу, що на опублікованому фото дівчина вирішила закрити обличчя дитини книгою під назвою "це – пелікан". Підкреслимо, що користувачі все-таки поспішили "розсипатися в компліментах своєму кумиру.

"Ой, яка краса. Читайка", - сказала користувач Наталія Вовкотруб.

"Обожнюю відповідального дитини. Найтепліші і чесні дитячі вірші", - підкреслила юзер Леся Чернивицкая.

"Я б ці ніжки розцілувала", - сказала користувач Христина Крыня.

Скріншот коментарів (instagram.com/alena_shoptenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Альона Шоптенко відверто розповіла про материнство.

А також розповідали про те, що Олена Шоптенко повідомила про важливі зміни в житті.