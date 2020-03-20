Становишься просто богиней: Джамала рассказала, как проходит вторая беременность

Джамала, которая сейчас беременна вторым ребенком, ответственно подошла к здоровью и безопасности своей семьи - она остается дома на карантине с мужем и сыном и призывает всех следовать ее примеру и не выходить на улицу без крайней нужды. Певица делится теплыми семейными фото с любимыми мужчинами и не теряет позитива. В интервью "КП в Украине" 36-летняя артистка рассказала о своих ощущениях во время второй беременности.

По словам звезды, сейчас у нее нет много времени на переживания, ведь нужно заниматься маленьким сыночком Эмиром-Рахманом - мальчику скоро исполнится два года. Поэтому все проходит спокойнее, чем в первый раз.

"Чувствую себя хорошо. По ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое - испытываешь ранее неизвестные чувства, боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмиру, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка. В первую беременность ты ходишь как нимфа, порхаешь и чувствуешь себя особенной, будто все взгляды мира устремлены на тебя", - поделилась Джамала.

Певица добавила, что в этот период чувствует себя очень красивой.

"Еще мне кажется, тело больше готово ко второй беременности. Состояние кожи и волос улучшилось, губы стали больше(смеется). Природа делает все, чтобы беременная женщина ощущала себя красивой. А еще сейчас много красивой одежды для беременных. Ты становишься просто богиней!" - отметила исполнительница.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

По словам артистки, пол ребенка ей не важен: "Просто хочу, чтоб родился здоровый малыш. Хочу, чтоб все дети на планете были здоровыми".

Джамала также поведала, что они с мужем начинают потихоньку готовить Эмира к появлению брата или сестры.

"В первую беременность мы c Бекиром удивлялись всему, прислушивались к каждому шевелению. Мы и сейчас прислушиваемся, но, как я говорила, очень много внимания уделяем Эмиру. Думаем, как потихоньку готовить его к тому, что у него появится братик или сестричка. Говорим, что в животике малыш, что скоро Эмир будет с ним играть.

Я тоже второй ребенок в семье, у нас с сестрой разница два года. Мама рассказывает, что когда Эвелина начинала ревновать, говорила ей: "Я же тебя раньше родила, потому раньше любить начала тебя, но люблю вас одинаково". Дай Бог, все будет хорошо!" - рассказала звезда.

Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)

Отметим, что Эмир-Рахман родился у пары 27 марта 2018 года. О своей второй беременности певица впервые рассказала 12 февраля.

Напомним, ранее романтичная беременная Джамала завожила ярким фотосетом посреди оазиса тюльпанов.