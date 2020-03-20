Стаєш просто богинею: Джамала розповіла, як проходить друга вагітність

Джамала, яка зараз вагітна другою дитиною, відповідально підійшла до здоров'я і безпеки своєї родини - вона залишається вдома на карантині з чоловіком і сином і закликає всіх слідувати її прикладу і не виходити на вулицю без крайньої потреби. Співачка ділиться теплими родинними фото з коханими чоловіками і не втрачає позитиву. В інтерв'ю "КП в Україні" 36-річна артистка розповіла про свої відчуття під час другої вагітності.

За словами зірки, зараз у неї немає багато часу на переживання, адже потрібно займатися маленьким синочком Еміром-Рахманом - хлопчику скоро виповниться два роки. Тому все проходить спокійніше, ніж у перший раз.

"Почуваю себе добре. За відчуттями друга вагітність не схожа на першу. У перший раз для тебе все нове - відчуваєш раніше невідомі почуття, боїшся щось пропустити або нашкодити дитинці, весь час прислухаєшся до себе, відчуваєш тривогу. Зараз я прислухаюся до себе, але багато уваги приділяю Еміру, тому немає часу турбуватися. Я стала спокійнішою. Відчуваю відповідальність і за Еміра, і за майбутню дитину. В першу вагітність ти ходиш як німфа, пурхаєш і відчуваєш себе особливою, ніби всі погляди світу спрямовані на тебе", - поділилася Джамала.

Співачка додала, що в цей період відчуває себе дуже красивою.

"Ще мені здається, тіло більше готове до другої вагітності. Стан шкіри і волосся покращився, губи стали більше (сміється). Природа робить все, щоб вагітна жінка відчувала себе красивою. А ще зараз багато красивого одягу для вагітних. Ти стаєш просто богинею!" - зазначила співачка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

За словами артистки, стать дитини їй не важлива: "Просто хочу, щоб народився здоровий малюк. Хочу, щоб усі діти на планеті були здоровими".

Джамала також розповіла, що вони з чоловіком починають потихеньку готувати Еміра до появи брата чи сестри.

"В першу вагітність ми з Бекіром дивувалися всьому, прислухалися до кожного шевеління. Ми прислухаємося, але, як я казала, дуже багато уваги приділяємо Еміру. Думаємо, як потихеньку готувати його до того, що у неї з'явиться братик або сестричка. Говоримо, що в животику малюк, що скоро Емір буде з ним грати.

Я теж друга дитина в родині, у нас з сестрою різниця два роки. Мама розповідає, що коли Евеліна починала ревнувати, говорила їй: "Я ж тебе раніше народила, бо раніше любити тебе початку, але люблю вас однаково". Дай Бог, все буде добре!" - розповіла зірка.

Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)

Зазначимо, що Емір-Рахман у пари народився 27 березня 2018 року. Про свою другу вагітність співачка вперше розповіла 12 лютого.

Нагадаємо, раніше романтична вагітна Джамала завожила яскравим фотосетом посеред оазису тюльпанів.