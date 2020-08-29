Стали известны детали романа Брэда Питта с немецкой моделью: встречаются с 2019 года

Как недавно стало известно, у 56-летнего холостяка Брэда Питта появилась новая подружка — 27-летняя немецкая модель Николь Потуральски. Сейчас пара вместе отдыхает на юге Франции и все обсуждают внешность девушки, которая похожа на бывшую жену актера Анджелину Джоли, а также на топ-модель Ирину Шейк. А теперь всплыли новые подробности их отношений - оказывается, Брэд и Николь вместе уже как минимум девять месяцев, то есть с конца 2019 года. Об этом пишет Daily Mail.

Доказательством тому стали снимки, датированные ноябрем прошлого года, которые попали в сеть. Тогда пару сфотографировали на концерте Канье Уэста в концертном зале "Голливуд-боул" в Лос-Анджелесе. По словам очевидцев, они увлеченно общались друг с другом до того, пока не началось выступление рэпера.



Также всплыли пикантные подробности знакомства Питта с юной красоткой - оказывается, это произошло в ресторане ее мужа! Николь переехала в Германию из Польши после окончания школы. В Берлине она познакомилась с владельцем Borchardt Роландом Мэри, который был старше на 40 лет. Девушку это не смутило и они поженились, а вскоре она родила ресторатору сына Эмина, которому уже семь лет.

"Они все еще женаты, но их отношения можно охарактеризовать как открытый брак“", — сообщил источник.

Питт познакомился с Роландом Мэри в 2009 году, когда снимался в Германии в картине "Бесславные ублюдки", и не раз посещал его ресторан.

"Брэд уже много лет ходил в тот ресторан. Он знаком с Роландом, а Николь тоже оказалась там, когда Питт пришел отпраздновать премьеру своего нового фильма", — рассказал инсайдер.

Брэд был моментально очарован красавицей-брюнеткой и проболтал с ней весь вечер. И, похоже, без памяти влюбился. Девушка оставила ему свой номер и позже они встретились в Лос-Анджелесе.

Модель Николь Потуральски смогла покорить сердце Брэда Питта (фото: instagram.com/nico.potur)

На днях голливудскую звезду с новой избранницей видели в аэропорту Ле-Кастейе, куда пара прибыла на частном самолете. По данным источников, Брэд с Николь отправились отдыхать на юг Франции, вероятно, они остановились в поместье актера Шато Мираваль, где актер отмечал пышную свадьбу с Джоли.

Ранее мы писали, что в сети обсуждают молодую возлюбленную Брэда Питта Николь Потуральски, которая очень похожа на его экс-супругу Анджелину Джоли.

К слову, Анджелина Джоли тайно пригласила к себе маму Брэда Питта и его родных, чтобы те повидались с их детьми.