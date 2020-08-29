Стали відомі деталі роману Бреда Пітта з німецькою моделлю: зустрічаються з 2019 року

Як нещодавно стало відомо, у 56-річного холостяка Бреда Пітта з'явилася нова подружка — 27-річна німецька модель Ніколь Потуральски. Зараз пара разом відпочиває на півдні Франції і всі обговорюють зовнішність дівчини, яка схожа на колишню дружину актора Анджеліну Джолі, а також на топ-модель Ірину Шейк. А тепер спливли нові подробиці їхніх стосунків - виявляється, Бред і Ніколь разом вже як мінімум дев'ять місяців, тобто з кінця 2019 року. Про це пише Daily Mail.

Доказом тому стали знімки, датовані листопадом минулого року, які потрапили в мережу. Тоді пару сфотографували на концерті Каньє Уеста в концертному залі "Голлівуд боул" у Лос-Анджелесі. За словами очевидців, вони захоплено спілкувалися один з одним до того, поки не почався виступ репера.



Також спливли пікантні подробиці знайомства Пітта з юною красунею - виявляється, це сталося в ресторані її чоловіка! Ніколь переїхала до Німеччини з Польщі після закінчення школи. У Берліні вона познайомилася з власником Borchardt Роландом Мері, який був старший на 40 років. Дівчину це не збентежило і вони одружилися, а незабаром вона народила ресторатору сина Еміна, якому вже сім років.

"Вони все ще одружені, але їхні відносини можна охарактеризувати як відкритий шлюб“, — повідомило джерело.

Пітт познайомився з Роландом Мері 2009 року, коли знімався в Німеччині в картині "Безславні виродки", і не раз відвідував його ресторан.

"Бред вже багато років ходив у той ресторан. Він знайомий з Роландом, а Ніколь теж опинилася там, коли Пітт прийшов відсвяткувати прем'єру свого нового фільму", — розповів інсайдер.

Бред був моментально зачарований красунею-брюнеткою і проговорив з нею весь вечір. І, схоже, без пам'яті закохався. Дівчина залишила йому свій номер і пізніше вони зустрілися в Лос-Анджелесі.

Модель Ніколь Потуральски змогла підкорити серце Бреда Пітта (фото: instagram.com/nico.potur)

Днями голлівудську зірку з новою обраницею бачили в аеропорту Ле-Кастейє, куди пара прибула на приватному літаку. За даними джерел, Бред з Ніколь вирушили відпочивати на південь Франції, ймовірно, вони зупинилися в маєтку актора Шато Міраваль, де актор відзначав пишне весілля з Джолі.

Раніше ми писали, що в мережі обговорюють молоду кохану Бреда Пітта Ніколь Потуральски, яка дуже схожа на його екс-дружину Анджеліну Джолі.

До речі, Анджеліна Джолі таємно запросила до себе маму Бреда Пітта та його рідних, щоб ті побачилися з їх дітьми.