Стала намного сильнее: Настя Каменских высказалась о хейте и озвучила заветную мечту

Настя Каменских удивляет коллег своей стойкостью к любой критике. В отличие от своей подруги Маши Ефросининой, которая болезненно реагирует на выпады недоброжелателей, певица совершенно не замечает негатив, и выработала к нему стойкий иммунитет. Настя в новом выпуске передачи 2POPODCAST на одноименном YouTube-канале рассказала об отношении к негатив в сети и недоброжелателях, а также поделилась заветной мечтой.

Певица поделилась способами энергетической защиты от негатива, который может проявится, как на концертах, когда артист максимально открыт перед публикой, так и в повседневной жизни.

"Я очень сильная. Я могу сама взглядом кого хочешь лупануть. Я поняла, что стала намного сильнее. Я не обращаю на это внимание", - признается певица.

Настя Каменских научилась справляться с хейтом в сети (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя также спокойно относиться к хейту и критике в свой адрес в соцсетях. Она признается, что, как правило, не читает комментарии и не обращает внимание на выпады недоброжелателей.

"Я очень люблю поклонников и даже тех, кому не очень нравиться мое творчество. Я понимаю, что ты не можешь нравиться всем, и это нормально. Иногда комментарии бывают такие странные, что кажется – человек их пишет не тебе, а себе. Я комментарии не читаю. Но бывает такое, что ты попадаешь на страницу и видишь последние записи. Тогда я будто пленку ставлю, и внутрь себя это не пускаю", - поделилась собственными способами преодоления негатива в сети Настя.

"Это появилось еще тогда, когда у нас был дуэт Потап и Настя. Нас все время критиковали. И я восприняла это так, что ты не должен в себя это впускать. Не нравиться – до свиданья", - озвучила свою простую и действенную философию певица.

Настя Каменских озвучила свою творческую мечту (фото: instagram.com/kamenskux)

Также она рассекретила свою мечту, которую надеется непременно реализовать. "У меня мечта. Мне очень хотелось бы собрать зал, оркестр и спеть на английском языке свои песни в классической поп-стилистике", - смущенно призналась артистка.

Видео:YouTube /2POPODCAST

Напомним, что ранее Настя Каменских высказалась о доверии в семье и раскрыла ранее известные детали о свадьбе.