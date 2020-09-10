Стала набагато сильніше: Настя Каменських висловилася про хейт і озвучила заповітну мрію

Настя Каменських колег дивує своєю стійкістю до будь-якої критики. На відміну від своєї подруги Маші Єфросиніної, яка хворобливо реагує на закиди недоброзичливців, співачка зовсім не помічає негатив, і виробила до нього стійкий імунітет. Настя у новому випуску передачі 2POPODCAST на однойменному YouTube-каналі розповіла про ставлення до негатив в мережі і недоброзичливців, а також поділилася заповітною мрією.

Співачка поділилася способами енергетичної захисту від негативу, який може проявитися, як на концертах, коли артист максимально відкритий перед публікою, так і в повсякденному житті.

"Я дуже сильна. Я можу сама поглядом кого хочеш лупануть. Я зрозуміла, що стала набагато сильнішою. Я не звертаю на це увагу", - зізнається співачка.

Настя Каменських навчилася справлятися з хейтом в мережі (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя також спокійно ставитися до хейту і критики на свою адресу в соцмережах. Вона зізнається, що, як правило, не читає коментарі і не звертає увагу на закиди недоброзичливців.

"Я дуже люблю шанувальників і навіть тих, кому не дуже подобається моя творчість. Я розумію, що ти не можеш подобатися всім, і це нормально. Іноді коментарі бувають такі дивні, що здається – людина їх пише не тобі, а собі. Я коментарі не читаю. Але буває таке, що ти потрапляєш настоінку і бачиш останні записи. Тоді я ніби плівку ставлю, і всередину себе це не пускаю", - поділилася власними способами подолання негативу в мережі Настя.

"Це з'явилося ще тоді, коли у нас був дует Потап і Настя. Нас весь час критикували. І я сприйняла це так, що ти не повинен в себе це впускати. Не подобається – до побачення", - озвучила свою просту, дієву філософію співачка.

Настя Каменських озвучила свою творчу мрію (фото: instagram.com/kamenskux)

Також вона розсекретила свою мрію, яку сподівається неодмінно реалізувати. "У мене є мрія. Мені дуже хотілося б зібрати зал, оркестр і заспівати англійською мовою свої пісні в класичній поп-стилістиці", - сором'язливо зізналася артистка.

Відео:YouTube /2POPODCAST

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських висловилася про довіру в сім'ї і розкрила раніше відомі деталі про весілля.