Стала известна дата премьеры нового сезона «Лиги Смеха» на «1+1»

Уже в пятницу, 6 марта, на «1+1» покажут сразу 2 премьерные выпуски «Лиги Смеха» - в 20:25 и 22:25. В новом сезоне юмористического проекта от студии «Квартал 95» звездная семья - Владимир Дантес и Надя Дорофеева - будут соперниками.

Впервые тренерами на проекте станут певица Наталья Могилевская и телеведущий и певец Владимир Дантес. Также в тренерское кресло вернется любимица миллионов украинцев Надя Дорофеева. А компанию им составят Станислав Боклан, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин и Бирча.

Наталья Могилевская (фото: 1+1)

Ведущим Чемпионата Украины по юмору «Лига смеха» остается Евгений Кошевой. А интересным нововведением шестого сезона проекта станет появление команды-джокера «Хит Леджер». Это будет сюрприз в первую очередь для зрителей. В каждой из игр состав команды будет полностью меняться. Кто из тренеров рискнет и возьмет себе в подопечные такую «темную лошадку», станет известно уже после эфира Гала-концерта фестиваля «Лиги смеха» - 6 марта на «1+1».

Надя Дорофеева (фото: 1+1)

Съемки отборочного фестиваля «Лиги Смеха» традиционно прошли в Одессе. На него зарегистрировались рекордные 227 команд из 6 стран и 70 городов. И только 18 лучших будут соревноваться за 14 путевок в сезон, а их выступления зрители «1+1» увидят уже в следующую пятницу.

«Друзья, абсолютно все команды приезжают на фестиваль, чтобы попасть на ТВ, стать успешными, есть вкусные блюда, пить крутые напитки и жить в кайф. А мы уже со Львова!», - с такими словами выйдут на сцену участники сборной города Львов.

Команда «Лови кураж», представляющая столицу Украины, шутливо расскажет о жизни поколения Z. Белорусские «Короли турбаз» привезут на фестиваль землю из родной страны, а команда «Нос» из Херсона устроит День города прямо на сцене «Лиги смеха». «Мам, я еще 15 минут погуляю и вернусь. Жди меня», - такой вариант программы «Жди меня» представят участники команды города Бердянск - «Х.П.З.Я.». Почему близнецы ходят в одинаковой одежде, попытается вместе со зрителями понять команда «Млеко» из Днепра, а «Моя провинция» из Винницы покажет на сцене настоящие ролевые игры. Участники команды из Азербайджана «Как по маслу» будут говорить с драконом и представят зрителям азербайджанскую репершу ​​Амину Амину. Олю Полякову на сцене спародируют участники команды «Свой формат» с Дружковского дома-интерната, которые в 2018 году получили кубок чемпионов фестиваля «Лига смеха». А школьные фотосессии в необычных и сказочных костюмах вспомнят очаровательные участницы сборной «Олег Вояж» из Киева.

Одесская команда «Город» покажет миниатюру об интересных людях Вильнянска в Запорожской области, а «Наш Формат» из Каменец-Подольского «отправится» на лыжный курорт. «Что это такое яркое? Это солнышко? Нет, Дантес, это же ты!», - так в рамках одного из номеров нового тренера «Лиги смеха» попытаются задобрить представители команды «Радужный Енот» из Ужгорода. Не желая прощаться с зимой, миниатюру о колядованиях покажет Полтавская команда «СМТ»: «Мы колядуем! Мужик, открывай дверь! Мы сами тебе конфет дадим. Открывай!». Участники Черниговской сборной «7 * Я» расскажут о судьбе сторожа винного погреба, а «Любимый город» из Харькова покажут стадо коров, которое решило обмануть пастуха. «Почему в предсказании на моем чеке написано: "Ты скоро умрешь"?», - будут разбираться представители команды «Ого» (Город Грехов).

Последней на сцену «Лиги смеха» выйдет команда-джокер, но о ее участниках и шутках зрители «1+1» узнают уже в эфире.