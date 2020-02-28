Стала відома дата прем’єри нового сезону «Ліги Сміху» на «1+1»

Уже в п’ятницю, 6 березня, на «1+1» покажуть одразу 2 прем’єрні випуски «Ліги Сміху» - о 20:25 та 22:25. У новому сезоні гумористичного проекту від студії «Квартал 95» зіркова сім’я – Володимир Дантес і Надя Дорофєєва – будуть суперниками.

Вперше тренерами на проекті стануть співачка Наталія Могилевська й телеведучий та співак Володимир Дантес. Також у тренерське крісло повернеться улюблениця мільйонів українців Надя Дорофєєва. А компанію їм складуть Станіслав Боклан, Юрій Ткач, Ігор Ласточкін та Гарік Бірча.

Наталя Могилевська (фото: 1+1)

Ведучим Чемпіонату України з гумору «Ліга сміху» залишається Євген Кошовий. А цікавим нововведенням шостого сезону проекту стане поява команди-джокера «Хіт Леджер». Це буде сюрприз в першу чергу для глядачів. У кожній з ігор склад команди буде повністю змінюватися. Хто з тренерів ризикне і візьме собі в підопічні таку «темну конячку», стане відомо вже після ефіру Гала-концерту фестивалю «Ліга сміху» - 6 березня на «1+1».

Надя Дорофєєва (фото: 1+1)

Зйомки відбіркового фестивалю «Ліги Сміху» традиційно пройшли в Одесі. На нього зареєструвались рекордні 227 команд із 6 країн та 70 міст. І тільки 18 найкращих будуть змагатися за 14 путівок у сезон, а їхні виступи глядачі «1+1» побачать вже наступної п’ятниці.

«Друзі, абсолютно всі команди приїжджають на фестиваль, аби потрапити на ТБ, стати успішними, їсти смачні страви, пити круті напої ти жити в кайф. А ми вже зі Львова!», - з такими словами вийдуть на сцену учасники збірної міста Львів. Команда «Лови кураж», що представляє столицю України, жартівливо розкаже все про життя покоління Z. Білоруські «Королі турбаз» привезуть на фестиваль землю з рідної країни, а команда «Ніс» із Херсона влаштує День міста просто на сцені «Ліги сміху». «Мам, я ще 15 хвилин погуляю і прийду. Чекай на мене», - такий варіант програми «Жди меня» представлять учасники команди міста Бердянськ – «Х.П.З.Я.». Чому близнюки ходять в однаковому одязі, спробує разом із глядачами зрозуміти команда «Млеко» з Дніпра, а «Моя провінція» з Вінниці покаже на сцені справжні рольові ігри. Учасники команди з Азербайджану «Як по маслу» говоритимуть з драконом та представлять глядачам азербайджанську реперку Аміну Аміну. Олю Полякову на сцені спародіюють учасники команди «Свій формат» із Дружківського будинку-інтернату, які у 2018 році отримали кубок чемпіонів фестивалю «Ліга сміху». А шкільні фотосесії в чудернацьких і казкових костюмах пригадають чарівні учасниці збірної «Олег Вояж» із Києва.

Одеська команда «Місто» покаже мініатюру про цікавих людей Вільнянська Запорізькій області, а «Наш фомат» з Кам’янця-Подільського «вирушать» на лижний курорт. «Що це таке яскраве? Це сонце? Ні, Дантесе, це ж ти!», - так в рамках одного з номерів нового тренера «Ліги сміху» спробують задобрити представники команди «Веселковий Єнот» з Ужгорода. Не бажаючи прощатися з зимою, мініатюру про колядування покаже Полтавська команда «СМТ»: «Ми колядуємо! Мужик, відчиняй двері! Ми самі тобі цукерок дамо. Відчиняй!». Учасники Чернігівської збірної «7*Я» розкажуть про долю сторожа винного погребу, а «Улюблене місто» з Харкова покажуть стадо корів, яке вирішило обманути пастуха. «Чому в передбаченні на моєму чеку написано: “Ти скоро помреш”?», - будуть розбиратися представники команди «Ого» (Місто Гріхів). Останньою на сцену «Ліги сміху» вийде команда-джокер, але про її учасників та жарти глядачі «1+1» дізнаються вже під час ефіру.