Стал особенным: Потап заинтриговал подароком для Каменских и удивил признанием о браке

Потап и Настя Каменских даже дни рождения отмечают практически одновременно – 8 мая рэперу исполнилось 39 лет, а его жене 4 мая – 33 года. В этом году празник совпал с карантином и самоизоляцией, но это не помешало влюбленным подарить друг другу незабываемое время вместе, устроить яркую домашнюю вечеринку и обменяться особенными подарками. Так, в интервью "Фактам" Потап рассказал о нежных отношениях в паре, грядущей годовщине свадьбы и переменах на карантине.

Продюсер отметил, что день рождения Насти пара провела только вдвоем, что для них удивительно и необычно – как правило торжество влюбленные праздновало шумно.

"Недавно был день рождения жены, который мы отметили только вдвоем. Я танцевал с ней и думал: любовь, энергия любви, сила — это счастье. Любовь — это самое главное чувство, которым я руководствуюсь всегда. Это любовь к жене, к жизни, к семье, детям… Любовь — это ответ на все вопросы. Карантин только утвердил меня в этом", - призналася Потап.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Потап не захотел рассекретить подарок для любимой, но оговорился, что презент был особым. Продюсер раздумывает над тем, чтобы и в дальнейшем семейные праздники проводить в теплой интимной обстановке наедине.

"На самом деле этот день рождения стал особенным для нас. Мы так классно поговорили, смотря в глаза друг другу. Ранее мы отмечали в кругу друзей, в ресторанах, с музыкантами, важными людьми. В этой кутерьме просто не могли уделить должного внимания друг другу. В этот раз были только вдвоем. Мы подарили друг другу самое потрясающее — время и любовь. Это самое важное. Думаю, в будущем наши праздники будут проходить в более домашнем формате", - рассказал Потап.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

К слову, 23 мая Потап и Настя отметят годовщину официального брака. Рэпер удивил заявлением о том, что его союзу с женой больше, чем год, но не захотел признаться, сколько же они на самом деле вместе с возлюбленной.

"Мы давно живем как семья. Просто не хотели никому об этом рассказывать, чтобы не распыляться. Год исполнится нашему официальному браку 23 мая. Если снимут карантин к тому времени, может, соберемся с друзьями в ресторане. Обычно мы с Настей дарим друг другу творческие подарки. Возможно, я посвящу новую песню жене", - поделился планами рэпер.

Напомним, что Настя Каменских рассказала о своих утренних ритуалах и поделилась наполеоновскими планами на ближайшее время.