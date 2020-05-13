Став особливим: Потап заінтригував подарунок для Каменських і здивував зізнанням про шлюб

Потап і Настя Каменських навіть дні народження святкують практично одночасно – 8 травня реперу виповнилося 39 років, а його дружині 4 травня – 33 роки. Цього року свято співпало з карантином та самоізоляцією, але це не завадило закоханим подарувати один одному незабутній час разом, влаштувати яскраву домашню вечірку і обмінятися особливими подарунками. Так, в інтерв'ю "Фактам" Потап розповів про ніжні стосунки в парі, прийдешню річниці весілля і зміни на карантині.

Продюсер зазначив, що день народження Насті пара провела тільки вдвох, що для них дивно і незвично – як правило торжество закохані святкували шумно.

"Нещодавно був день народження дружини, який ми відсвяткували тільки вдвох. Я танцював з нею і думав: любов, енергія любові, сила — це щастя. Любов — це найголовніше почуття, яким я керуюся завжди. Це любов до дружини, до життя, до сім'ї, дітей... Любов — це відповідь на всі питання. Карантин тільки утвердив мене у цьому", - зізнався Потап.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Потап не захотів розсекретити подарунок для коханої, але обмовився, що презент був особливим. Продюсер роздумує над тим, щоб і надалі сімейні свята проводити в теплій інтимній обстановці наодинці.

"Насправді цей день народження став особливим для нас. Ми так класно поговорили, дивлячись в очі один одному. Раніше ми відзначали в колі друзів, у ресторанах, з музикантами, важливими людьми. В цій метушні просто не могли приділити належної уваги один одному. В цей раз були тільки вдвох. Ми подарували один одному саме приголомшливе — час і любов. Це найважливіше. Думаю, в майбутньому наші свята будуть проходити в більш домашньому форматі", - розповів Потап.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

До речі, 23 травня Потап і Настя святкують річницю офіційного шлюбу. Репер здивував заявою про те, що його союзу з дружиною більше, ніж рік, але не захотів зізнатися, скільки ж вони насправді разом із коханою.

"Ми давно живемо як сім'я. Просто не хотіли нікому про це розповідати, щоб не розпорошуватися. Рік виповниться нашому офіційному шлюбу 23 травня. Якщо знімуть карантин до того часу, може, зберемося з друзями в ресторані. Зазвичай ми з Настею даруємо один одному творчі подарунки. Можливо, я присвячу нову пісню дружині", - поділився планами репер.

Нагадаємо, що Настя Каменських розповіла про свої ранкові ритуали і поділилася наполеонівськими планами на найближчий час.