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Спортсмен – не значит артист: участник Танцев со звездами высказался о конфликте с Ризатдиновой

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.12.2019 - 11:58
Спортсмен – не значит артист: участник Танцев со звездами высказался о конфликте с Ризатдиновой
Фото: Евгений Кот (instagram.com/kot_jenya)

Ранее танцор нелицеприятно высказался о способностях гимнастки

В прессе и сети активно обсуждается конфликт, возникший между двумя участниками шоу Танцы со звездами 2019 - победителем Женей Котом и серебряной призершей Анной Ризатдиновой. Ранее танцор, который выступал в паре с актрисой Ксенией Мишиной, заявил в интервью, что он отказался становиться в пару с гимнасткой и вообще удивился, что она дошла до финала. Анна не стала молчать и довольно резко ответила, признавшись, что слова Жени о том, что "для общения со зрителем важнее сердце, чем ногу задирать", ее очень сильно задели.

После чего многие задавались вопросом - а какие же сейчас отношения между сторонами и исчерпан ли конфликт. Кот в комментарии Viva.ua поделился своим мнением о сложившейся ситуации.

"Иногда люди сами создают конфликт и сами его исчерпывают, с разными целями. Думаю, вы это понимаете. Также всегда слышат то, что их волнует и обижаются на это. Это факт. Раз вы задаете мне этот вопрос, значит это уже нашумевшая тема. Видимо, мой комментарий стал отличной почвой для PR коммуникации вокруг Анны. Что ж, каждый артист подкупает зрителя и его внимание по-своему... И это факт", - сказал танцовщик.

Он отметил. что не поменял своего мнения о спортсменах, и напомнил, что имеет на него право.

"Я еще раз скажу более буквально и кратко, чтобы у креативных СМИ и огорченных читателей не было двузначности. Спортсмен – не значит артист. Но может стать им, упорно работая над теми вещами, которых не научат в спорте. Поэтому искусство и спорт разные вещи, в чем-то похожи, но все же кардинально разные. Поэтому я был приятно удивлен, что у спорсмена получилось дойти до финала. Это мое мнение и у меня, как и каждого из вас, есть на него 100% право", - говорит хореограф.

Спортсмен – не значит артист: участник Танцев со звездами высказался о конфликте с Ризатдиновой

Фото: Евгений Кот (instagram.com/kot_jenya)

Евгений призвал двигаться дальше и не придумывать конфликты на ровном месте.

"Камон, шоу давно закончилось, давайте двигаться вперед, и не создавать искусственных проблем, по крайней мере, не со мной. Я в таком не участвую!", - заключил Кот.

Напомним, Анна Ризатдинова намекнула на новый роман после Танцев со звездами. Даже после окончания телешоу гимнастка появляется на светских мероприятиях вместе со своим партнером по танцам.

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Новости Украины Танцы со звездамиЖеня КотАнна Ризатдинова
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