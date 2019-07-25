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Сплошная романтика: дочь Веры Брежневой отправилась с любимым в Париж


Пара позировала на фоне Эйфелевой башни

Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман недавно публично «познакомила» сеть по своим парнем. Молодого человека зовут Мэтт Кеннон и, судя по всему, девушка познакомилась с ним во время учебы в США.  Как-то звездная мама 18-летней красавицы оговорилась, что не лезет в личную жизнь дочери, но если та попросил у нее совет – обязательно даст. Также Вера не скрывает, что готова стать бабушкой, ведь и сама родила Соню довольно рано, но она уверенная – дочери хочется еще погулять и посмотреть мир. Впрочем, девушка лишь подтвердила слова знаменитой мамы, опубликовав снимки из Парижа, правда, отправилась она туда не одна, а с бойфрендом.

В сториз instagram дочь артистки опубликовала серию снимков из столицы Франции. На одном из них она показала Мэтта, который позирует на фоне местных достопримечательностей.

На парне – белая базовая футболка и оригинальные брюки, он опустил голову вниз так, что его кудрявые волосы закрыли практически все лицо.

 

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Также Соня показала вечернюю Эйфелеву башню и не удержалась от селфи с любимым на фоне символа города романтиков. Правда, фото нельзя назвать удачным, ведь лица влюбленных вплотную приближены к камере. Девушка решила немного подшутить над собой и написала: "Мы хороши в умении делать фото".

Фото: Соня Киперман с парнем (instagram.com/sonyaxkiperman)

Ранее Соня Киперман показала романтичный снимок с возлюбленным и призналась, что скучает по нему. Похоже, пара вынуждена была ненадолго разлучиться, чтобы снова встретиться в сердце Франции. Тогда парень ответил любимой публично и заверил, что также скучает по возлюбленной.

Также дочь Веры Брежневой умилила сеть трогательным фото с Мэттом. Пара стояла у велосипеда и нежно смотрела друг на друга. Именно тогда впервые девушка «засветила» своего бойфренда в сети.

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