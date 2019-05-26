Спасибо тебе, родной: Джамала очаровала нежными образами в честь "именинника"

Джамала в День Киева поздравила столицу Украины с праздником и рассказала, почему город, несмотря на свою древность, остается необычайно молодым, драйвовым и крутым. Также знаменитая артистка показала поклонникам фото с воздушными нежными образами из своего нового клипа на англоязычную композицию Solo, премьера которой состоялась 22 мая. На своей странице в Instagram певица отметила, что съемки работы проходили в Киеве в Особняке графини Уваровой.

Отметим, что в новом клипе Джамала поет в специальном стеклянном кубе, который может символизировать хрустальный замок. А танцы, исполненные артисткой, были импровизацией во время съемок.

"Уже давно не секрет, что в Киеве снимают очень много видеоработ иностранные музыканты - от поп-певицы Майли Сайрус до Jorja Smith, Foals, Hurts, Weeknd и других!", - напомнила Джамала и добавила, что в украинской столице также снимали рекламные ролики для всемирно известных брендов, причем с нашими продакшн-студиями.

"И сериал студии HBO "Чернобыль" частично снимали в Киеве, а помогали наши RadioaktiveFilm! (с нетерпением ожидаю каждую серию)", - призналась она.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала рассказала, что и ее команда, начиная съемки Solo, искала старинное поместье, которое бы имело сходство с музеями во Флоренции.

"И не пришлось ехать в другую страну, на киевской улице Липской ждал нас Особняк графини Уваровой. Спасибо тебе, родной, нам было очень удобно!" - поблагодарила она "именинника".

Также Джамала перечисила несколько громких масштабных фестивалей и событий в Киеве.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Strichka Festival известен уже на весь мир электронной музыки, Bravefactoryfestival - креативный фест, который вдохновляет и от которого захватывает дух, KurazhBazar - благотворительный и очень веселый, Atlasweekend - фестиваль для меломанов, вживую и качественно и поп, и рок, и инди... Как тебя не любить, Киев мой! Живой, молодой, такой разный, но всегда крутой!", - подчеркнула она.

Также Джамала задала вопрос своим поклонникам, какие места им нравятся в Киеве. ⠀

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях к сообщению Джамалы ее поклонники отмечают восхитительные образы артистки в новой великолепной работе, и также признаются в любви к Киеву.

Киев прекрасен, люблю его энергетику!

Шикарная работа! Сплошной восторг! Браво!

Супер. Наша красавица;

Киев - это просто кладезь для крутых работ! Таких как "Solo" например;

Прекрасно выглядите;

Джа, какая ты красотка!

Как сообщалось ранее, недавно украинская певица Джамала с удовольствием показывает публике фото и видео со своим сыночком Эмиром-Рахманом.

Напомним, ранее Джамала в Ливане удивила неожиданной импровизацией с уличным музыкантом. В сети опубликовали видео.