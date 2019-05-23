Джамала в Ливане удивила неожиданной импровизацией с уличным музыкантом (видео)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала во всех подробностях показала отдых в Ливане

Джамала решила в погной мере поделиться с многотысячной армией поклонников деталями и своими эмоциями от поездки в Бейрут, столицу Ливана. Напомним, что у Джамалы запланирован ее первый концерт в Ливане, к которому она долго и очень серьезно готовилась. Так, певица даже провела встречу с послом Ливана в Украине - Али Дахером. Вместе с чиновников украинская певица выбирала особенную композицию, которую исполнит перед ливанскими зрителями. "Песню, которая вызывает у них эмоции, которые значимы для них", - объяснила тогда исполнительница.

И вот, буквально пару дней назад Джамала прибыла в Бейрут. Сразу же в аэропорту ее встретили поклонники – с именным караваем, флагами и плакатами, преподнесли своей любимице венок. Более того, к своему приезду также подготовилась и Джамала. Певица блистала в ярком платье-вышиванке от всемирно известного украинского дизайнера Виты Кин.

Еще чуть позже певица показала фанам несколько фото и видео из Бейрута – Джамала устроила себе экскурсию по историческому городу. И кстати, в Ливан со своей звездной супругой также отправился Сеит-Бекир.

Джамала в старинном городе Библ (фото: instagram.com/jamalajaaa

Также Джамала отправилась в древний город Библ (Джейбель), расположенный на берегу Средиземного мора в 32 км от Бейрута. Здесь певица с большой компанией прошлась по старинным улочкам, рассмотрела сувениры и сделала несколько забавных фото на память.

Джамала на экскурсии в Джейбеле с мужем Сеит-Бекиром (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Украинская певица очень активно делилась различными моментами с длительной прогулки в разделе сториз и снимала немало видео. Более того, она даже спела в финале с уличным музыкантом. Соответствующе видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Украинская певица Джамала детально показала, как отдыхает в Ливане, где у нее состоится первый концерт в этой стране #Джамала #Ливан #Бейрут



video: instagram/jamalajaaa pic.twitter.com/rVTgvoB5va — MyGlamWish (@glam_wish) May 23, 2019

Напомним, 22 мая состоялась премьера нового клипа певицы. Джамала в новом клипе Solo показала свой внутренний поиск в хрустальном замке.