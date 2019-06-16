"Спасибо моей вселенной, моему ангелу": Тина Кароль растрогала сеть в годовщину свадьбы

Для Тины Кароль 15 июня важная дата - именно в этот день в 2008 году певица вышла замуж за своего избранника Евгения Огира. К сожалению, пара прожила в счастливом браке только пять лет, после чего мужчину забрала болезнь. Однако на память о любимом и этом прекрасном времени вместе у нее остался сын Вениамин. В 2019 году они могли бы отпраздновать 11-ю годовщину брака. На своей странице в Instagram Тина поделилась трогательным постом-посвящением, растрогав своих поклонников.

Она опубликовала кусочек видео со своего выступления - судя по всему, которое состоялось через короткое время после смерти любимого мужа, так как в конце артистка не может сдержать слез. Она желает всем любви и нежности, а также идти к цели - быть каждый новый день немного лучше себя вчерашнего.

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Спасибо Вам за Ваши посты и внимание. Вы бескрайнее море моих друзей, моих любимых глаз. Спасибо, что могу откровенно звучать и не стесняться быть уязвимой. Нижайший поклон Вам. Спасибо моему учителю, наставнику, моей вселенной, моему АНГЕЛУ..." - написала Кароль.

Фото: Тина Кароль и Евгений Огир (instagram.com/_fantina)

Поклонники поблагодарили Тину за откровенность и искренность и засыпали ее теплыми словами любви и поддержки.

Спасибо тебе за то, что ты есть

Тиночка, мы любим тебя и всегда поддержим. Ты сильная

До глубины души тронуло

Невероятная! Нежность, муза, вдохновение, маяк - как угодно! Но сильнее и чётче прямо в сердце, - никто более

Всегда с тобой

Тіночка, дякую за такі слова. Завжди з тобою. Ми любимо, пам'ятаємо. Він завжди в наших серцях

Бесконечно благодарная за то, что пускаешь погреться у твоего огня. Люблю тебя.

Спасибо тебе. Просто будь. Ты делаешь жизни людей ярче, свети

Большое, чистое спасибо Мы с искренностью говорим. За помощь и за понимание От всей души благодарим.

Люблю и благодарю

Ты заслуживаешь любви, которую даришь другим. будь счастлива, это важно

Почему я сейчас плачу?

До мурашок по шкірі, до глибини душі. щастя Вам

Мы всегда с тобой! и это навсегда! помни это

Дуже красиво сказано і сильно

Обожаю твои эмоции

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

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