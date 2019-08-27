"Спасательница Малибу": Оля Полякова в красном купальнике взволновала сеть

Эффектная украинская певица Оля Полякова много работает над поддержанием фигуры в форме - так, недавно она показала летний вариант своей тренировки в бассейне. Поэтому она любит примерять откровенные наряды на сцене, а также нередко хвастается своей фигурой на снимках в купальнике. На своей странице в Instagram артистка показала, как проводит последние дни лета.

Оля опубликовала "жаркое" фото, на котором она запечатлена на яхте. Певица позирует в слитном красном купальнике в соблазнительной позе, демонстрируя свои роскошные формы и сексуальные изгибы во всей красе.

Полякова также с юмором объяснила, почему не стоит переживать из-за того, что лето проходит.

"Париться по поводу того что лето проходит не стоит, Жизнь проходит - вот это засада", - прокомментировала певица.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Пользователи сети пришли в восторг от горячего кадра артистки и засыпали ее комплиментами, называя "спасательницей Малибу" и настоящей богиней.

Олечка, вы шикарны!

Ой, позу у Maruv подсмотрела!

Секси

вы мой кайф

Красотка

Идеал женской красоты. Наша Королева

Правду глаголите

Дааа, это точно. Олечка, красотка!!!

Супер красотка!!!

Спасательница Малибу

Самая длинноногая Украинка! Почему до сих пор не книге рекордов?

Як не крути червоний колір твій

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, старшая дочка Оли Поляковой устроила с мамой "битву" купальников. Обе похвастались точеными фигурами и подтянутым прессом.

Ранее певица Оля Полякова показала звездную тренировку с дочками. Знаменитость призналась, что работать над своими фигурами девушкам приходится немало.