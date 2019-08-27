"Спасательница Малибу": Оля Полякова в красном купальнике взволновала сеть

Певица похвасталась волнующими изгибами тела
Эффектная украинская певица Оля Полякова много работает над поддержанием фигуры в форме - так, недавно она показала летний вариант своей тренировки в бассейне. Поэтому она любит примерять откровенные наряды на сцене, а также нередко хвастается своей фигурой на снимках в купальнике. На своей странице в Instagram артистка показала, как проводит последние дни лета.
Оля опубликовала "жаркое" фото, на котором она запечатлена на яхте. Певица позирует в слитном красном купальнике в соблазнительной позе, демонстрируя свои роскошные формы и сексуальные изгибы во всей красе.
Полякова также с юмором объяснила, почему не стоит переживать из-за того, что лето проходит.
"Париться по поводу того что лето проходит не стоит, Жизнь проходит - вот это засада", - прокомментировала певица.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Пользователи сети пришли в восторг от горячего кадра артистки и засыпали ее комплиментами, называя "спасательницей Малибу" и настоящей богиней.
Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)
Напомним, старшая дочка Оли Поляковой устроила с мамой "битву" купальников. Обе похвастались точеными фигурами и подтянутым прессом.
Ранее певица Оля Полякова показала звездную тренировку с дочками. Знаменитость призналась, что работать над своими фигурами девушкам приходится немало.