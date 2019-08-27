"Рятувальниця Малібу": Оля Полякова в червоному купальнику схвилювала мережу

Ефектна українська співачка Оля Полякова багато працює над підтриманням фігури у формі - так, нещодавно вона показала літній варіант свого тренування в басейні. Тому вона любить приміряти відверті наряди на сцені, а також нерідко хвалиться своєю фігурою на знімках в купальнику. На своїй сторінці в Instagram артистка показала, як проводить останні дні літа.

Оля опублікувала "спекотне" фото, на якому вона зображена на яхті. Співачка позує у злитному червоному купальнику в спокусливій позі, демонструючи свої розкішні форми і сексуальні вигини у всій красі.

Полякова також з гумором пояснила, чому не варто переживати через те, що літо проходить.

"Паритися з приводу того, що літо проходить не варто, Життя проходить - ось це засідка", - прокоментувала співачка.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Користувачі мережі прийшли в захват від гарячого кадру артистки і засипали її компліментами, називаючи "рятувальницею Малібу" і справжньою богинею.

Олічка, ви шикарні!

Ой, позу у Maruv підгледіла!

Сексі

ви мій кайф

Красуня

Ідеал жіночої краси. Наша Королева

Правду глаголите

Дааа, це точно. Олечко, красуне!!!

Супер красуня!!!

Рятувальниця Малібу

Сама довгонога Українка! Чому досі не книзі рекордів?

Як не крути червоний колір твій

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, старша донька Олі Полякової влаштувала з мамою "битву" купальників. Обидві похвалилися точеними фігурами і підтягнутим пресом.

Раніше співачка Оля Полякова показала зоряне тренування з доньками. Знаменитість зізналася, що працювати над своїми фігурами дівчатам доводиться чимало.