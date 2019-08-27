"Рятувальниця Малібу": Оля Полякова в червоному купальнику схвилювала мережу

Співачка похвалилася хвилюючими вигинами тіла
Ефектна українська співачка Оля Полякова багато працює над підтриманням фігури у формі - так, нещодавно вона показала літній варіант свого тренування в басейні. Тому вона любить приміряти відверті наряди на сцені, а також нерідко хвалиться своєю фігурою на знімках в купальнику. На своїй сторінці в Instagram артистка показала, як проводить останні дні літа.
Оля опублікувала "спекотне" фото, на якому вона зображена на яхті. Співачка позує у злитному червоному купальнику в спокусливій позі, демонструючи свої розкішні форми і сексуальні вигини у всій красі.
Полякова також з гумором пояснила, чому не варто переживати через те, що літо проходить.
"Паритися з приводу того, що літо проходить не варто, Життя проходить - ось це засідка", - прокоментувала співачка.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Користувачі мережі прийшли в захват від гарячого кадру артистки і засипали її компліментами, називаючи "рятувальницею Малібу" і справжньою богинею.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, старша донька Олі Полякової влаштувала з мамою "битву" купальників. Обидві похвалилися точеними фігурами і підтягнутим пресом.
Раніше співачка Оля Полякова показала зоряне тренування з доньками. Знаменитість зізналася, що працювати над своїми фігурами дівчатам доводиться чимало.