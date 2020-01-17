"Люблю тебя, детка": Потап оценил эффектную Каменских в воздушном мини

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала свой нежный курортный образ

Потап и Настя Каменских зря времени в Мексике не теряют – пара отдыхает в свое удовольствие, наслаждается океаном и пляжным релаксом, не забывает об активностях и, конечно же, балует поклонников регулярными фотоотчетами с экзотического курорта. Певица то и дело меняет наряды и радует фанов своими горячими луками, демонстрируя во всей красе аппетитные форми и волнительные изгибы. Так, на новом фото и видео Настя решила покрасоваться в летящем белом коротком платье.

Нежный образ артистки состоит из воздушного наряда свободного кроя с высокой линией талии и объемными рукавами-фонариками. Певица предпочла легкий макияж, который лишь подчеркнул ее природные данные.

"Давайте вдохновлять! Давайте быть стимулом для окружающих. Своей улыбкой от сердца, любовью, радостью и примером мы можем вдохновлять близких и друзей на свершение высот и на позитивные изменения в жизни", - сопроводила она лучезарный снимок мотивирующим текстом.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Настя не удержалась и опубликовала также видео, на котором красуется на фоне чарующих островных пейзажей. Босая певица катается на качели и, будто по щелчку пальцев, появляется попеременно в двух образах – в воздушном платье молочного оттенка и более дерзком луке: джинсовых шортах и миниатюрном кружевном топе горчичного оттенка, наверх она набросила легкую накидку.

"Ощути мгновение", - подписала Настя красочный ролик, который тут же оценил ее муж Потап. В оставил послание всем критикам, спародировав их основные "претензии" в шуточной форме. Он вспомнил горячее фото Нади Дорофеевой топлесс на пляже, которое ранее не смог оставить без внимания.

"В отличии от Нади Дорофеевой хотя бы одета, вот я считаю, мое мнение и это важно, потому что я же писал, бла бла бла… Люблю тебя, детка", - оставил он комментарий под фото жены.

Скриншот комментариев

В сториз Настя показала больше свежих кадров. На одном из них она лежит в бассейне. Черно-белый снимок со спины вышел весьма эффектным.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

К слову, Потап и Настя Каменских даже на отдыхе не забывают о спорте и делятся соответствующими кадрами с подписчиками в сети.