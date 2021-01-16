ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Совсем не изменилась: Ольга Сумская шокировала поклонников своими детскими снимками

Автор: Lite

Украинская актриса Ольга Сумская любит вспомнить былое. Не так давно она рассказала о детстве своей старшей дочери Антонины Паперной.

Актриса рассказала о потерянном времени, которое уже не вернуть. Ольга даже расплакалась прямо перед камерой от нахлынувших чувств.

Младшая дочь актрисы Анны Борисюк получает материнскую любовь до сих пор: недавно Ольга показала, как они всей семьей, с мужем Виталием Борисюком и Анной, весело провели время в Карпатах.

И вот, флешбэк в детство самой актрисы. Ольга показала, какой крошкой она была, запостив черно-белые снимки со своего детства.

Самые читаемые новости

"А ось і я, маленька Лялюня! Мої новорічні сукеньки. Мамочка завжди наполягала, аби був бантик. А біле платтячко "Сніжинка" під ялинкою замовляли у театрі, я їм пишалась, пошите з натурального фатину і батисту. Досі зберігаю його, як спогади про моє щасливе дитинство!", - поделилась Сумская.

Фанаты остались в шоке от того, какая Ольга была красавица с самого детства. Также они заверили свою любимую актрису, что та ни капельки не изменилась.

  • Яка лялечка
  • Лялюня файна
  • Яка гарненька!
  • Прелесть!
  • Вы совсем не изменились. Хорошенькая и тогда, и сейчас

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska/)

Напомним, раньше Ольга Сумская поделилась простым рецептом грибочков-яиц и торта из киви. Самое любимое с детства!

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ольга Сумскаяактриса