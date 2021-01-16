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Зовсім не змінилася: Ольга Сумська шокувала шанувальників своїми дитячими знімками

Автор: Lite

Українська актриса Ольга Сумська любить згадати минуле. Не так давно вона розповіла про дитинство своєї старшої дочки Антоніни Паперної.

Актриса розповіла про втрачений час, яке вже не повернути. Ольга навіть розплакалася прямо перед камерою від почуттів, що нахлинули.

Молодша дочка актриси Анни Борисюк отримує материнську любов досі: нещодавно Ольга показала, як вони всією сім'єю, з чоловіком Віталієм Борисюком і Анною, весело провели час у Карпатах.

І ось, флешбек в дитинство самої актриси. Ольга показала, якою крихтою вона була, запостивши чорно-білі знімки зі свого дитинства.

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"А ось і я, маленька Лялюня! Мої новорічні сукеньки. Матуся завжди наполягала, аби був бантик. А біле платтячко "Сніжинка" під ялинкою замовляли у театрі, я їм пишалась, пошите з натурального фатину і батісту. Досі зберігаю його, як спогади про моє щасливе дитинство!", - поділилася Сумська.

Фанати залишилися в шоці від того, яка Ольга була красуня з самого дитинства. Також вони запевнили свою улюблену актрису, що та ні крапельки не змінилася.

  • Яка лялечка
  • Лялюня файна
  • Яка гарненька!
  • Краса!
  • Ви зовсім не змінилися. Гарненька і тоді, і зараз

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska/)

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська поділилася простим рецептом грибочків-яєць і торта з ківі. улюблене з дитинства!

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Новини України Ольга Сумськаактриса