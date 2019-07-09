"Секс в большом городе": Холостяк 9 повторил кадр из культового серила

Фото: Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

Влюбленные собрались провести день рождения Дарьи только вдвоем

Пара, которая образовалась на проекте Холостяк 9 имеет все шансы на длительные отношения, считают поклонники шоу. Никита Добрынин и Дарья Квиткова, после того, как был оглашен финал передачи и окончательный выбор "холостяка", выкладывают в сети фото видео своих романтичных отношений, в искренности которых сложно усомниться.

Особенным очарованием захватывают кадры из Парижа, куда влюбленные отправились на празднование дня рождения Дарьи. Снимки на фоне Эйфелевой башни, прогулки по улочкам "города любви" недавно дополнились коротким видео с балкона парижского отеля, на котором Никита и Дарья попытались повторить сцену из знаменитого сериала "Секс в большом городе". Страстный поцелуй понравился фанатам пары, о чем они сразу же написалаи в комментариях.

Видео: Романтический поцелуй Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой (instagram.com/nikitadobrynin)

"Вдохновились сериалом "Секс и город" и записали свою версию", - написала Дарья в Instagram в своей день рождения.

"Очень счастлив, что в этот день мы только вдвоём и все мечты так реальны. С днём рождения", - написал Никита на своей страничке под видео с поцелуем.

Ну, наконец-то хоть один холостяк счастлив

Париж прекрасен всегда, приятного отдыха

Где то я уже видела такое, слишком мило

Красивые, вауууу

Как приятно на вас смотреть!!! Хочется, чтоб ваша искра и счастье в глазах никогда не погасло!!!

Любовь - это лучшее, что может произойти с Человеком

Класс, какие вы милые. Сколько любви и нежности

Так романтично как в французском кино

Mon amour

Какие же вы милые и влюбленные

Поздравления вашей второй половине. Счастья, светлых и радостных дней, незабываемых эмоций. Держитесь друг друга. Эту историю возможно кто-то, когда то опишет в романе.

Кроме того, в сториз Никита Добрынин рассказал о своих утренних приключениях с поиском поздравительного букет для любимой. Оказалось, что в 8 утра купить цветов в Париже практически не возможно, но холостяк справился с этой задачей.

Фото: Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, что Холостяк 9 уже делился кадрами из романтичной поездки, очаровав нежными съемками с любимой в Париже.

Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин показал постельное фото с любимой и рассказал об их времяпровождении.

Кстати, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова рассказала, как наводит уют в доме.