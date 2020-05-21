Современная и красивая: беременная Джамала похвасталась эффектной коллекцией роскошных вышиванок

Джамала чуть ли не каждый день доказывает, что беременная женщина может быть очень стильной и красивой. 36-летняя певица находится в ожидании второго ребенка и даже на карантине всегда выглядит эффектно - артистка регулярно устраивает домашние фотосеты в женственных и ярких образах, восхищая цветущим внешним видом и чувством стиля. В честь Дня вышиванки, который в 2020 году выпал на 21 мая, звезда решила показать свою внушительную коллекцию нарядов в национальном стиле.

Беременная певица примерила свои роскошные платья-вышиванки, позируя дома. Есть среди них и стандартное белое с красно-черными узорами, и синее с золотой вышивкой, и ярко-красное, и традиционное белое, вышитое белыми нитками. По словам исполнительницы, она очень любит носить их за границей и считает вышиванку модной и современной одеждой.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Ви знаєте, що я полюбляю експериментувати з вбранням. Вважаю, що немає жодних правил і нічого неможливого. Можна міксувати різні стилі, діставати речі зі старих скринь, одягати мамине, брендове чи ноунейм, трендове чи давно забуте. Але бувають ситуації, коли ти їздиш по світу, а твоє вбрання може розповісти про тебе і те, звідки ти. Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, чи я в Лондоні в Ковент-Гардені, чи прогулююсь берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це вишиванка!" - пишет Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

С помощью вышитого наряда можно без слов рассказать миру о том, откуда ты, да и в конце концов это очень красиво, уверена артистка.

⠀

"Вона сучасна, вона красива, вона складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами чи кросівками, капелюхами. Коли їздиш по світу, саме вишиванка — це твоє привітання без слів!" - отметила звезда.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети пришли в восторг от ярких этно-луков Джамалы и засыпали любимую певицу кучей комплиментов.

Ви чарівна

Красуня!!!

О боже, какая вы красивая и яркая. люблю вас безумно!!

Джа, вы как куколка

Дуже красиві Ви і чудова у Вас вишиванка.

Як елегантно,ніжно, по-справжньому!

богиняяяя

Яка ти гарна

Вам очень идёт! Особенно песочного цвета платье!!! Очень!!!

Как же круто!!!!

Очень мило , женственно , нарядно и красиво !!!!!! Вы всегда в тренде !!!

Красива , стильна , стримана , жіночна , суперова! Дуже люблю Вас !

Красномовна краса!

Скриншот комментариев

Ранее Джамала покрасовалась загорелыми ножками в халате на голое тело и рассказала о своих суточных ритмах.