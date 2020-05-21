Сучасна і гарна: вагітна Джамала похвалилася ефектною колекцією розкішних вишиванок

Джамала мало не кожен день доводить, що вагітна жінка може бути дуже стильною і красивою. 36-річна співачка перебуває в очікуванні другої дитини і навіть на карантині завжди виглядає ефектно - артистка регулярно влаштовує домашні фотосети в жіночних і яскравих образах, захоплюючи квітучим зовнішнім виглядом і відчуттям стилю. На честь Дня вишиванки, який в 2020 році випав на 21 травня, зірка вирішила показати свою значну колекцію одягу в національному стилі.

Вагітна співачка приміряла свої розкішні сукні-вишиванки, позуючи вдома. Є серед них і стандартна біла з червоно-чорними візерунками, і синя із золотою вишивкою, і яскраво-червона, і традиційна біла, вишита білими нитками. За словами виконавиці, вона дуже любить носити їх за кордоном і вважає вишиванку модним і сучасним одягом.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Ви знаєте, що я полюбляю експериментувати з вбранням. Вважаю, що немає жодних правил і нічого неможливого. Можна міксувати різні стилі, діставати речі зі старих скринь, одягати мамине, брендове чи ноунейм, трендове чи давно забуте. Але бувають ситуації, коли ти їздиш по світу, а твоє вбрання може розповісти про тебе і те, звідки ти. Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, чи я в Лондоні в Ковент-Гардені, чи прогулююсь берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це вишиванка!" - пише Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

З допомогою вишитого вбрання можна без слів розповісти світу про те, звідки ти, та й, зрештою, це дуже красиво, впевнена артистка.

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"Вона сучасна, вона красива, вона складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами чи кросівками, капелюхами. Коли їздиш по світу, саме вишиванка — це твоє привітання без слів!" - зазначила зірка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі прийшли в захват від яскравих етно-луків Джамали і засипали улюблену співачку купою компліментів.

Ви чарівна

Красуня!!!

О боже, яка ви красива і яскрава. люблю вас шалено!!

Джа, ви як лялечка

Дуже красиві Ві і чудова у Вас вишиванка.

Як елегантно,ніжно, по-справжньому!

богиняяяя

Яка ти гарна

Вам дуже йде! Особливо пісочного кольору плаття!!! Дуже!!!

Як же круто!!!!

Дуже мило , жіночно , ошатно і красиво !!!!!! Ви завжди в тренді !!!

Красива , стильна , стримана , жіночна , суперова! Дуже люблю Вас !

Красномовна краса!

Скріншот коментарів

Раніше Джамала покрасувалася засмаглими ніжками в халаті на голе тіло і розповіла про свої добові ритми.