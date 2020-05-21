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Сучасна і гарна: вагітна Джамала похвалилася ефектною колекцією розкішних вишиванок

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Співачка вважає вишиванку справжнім "привітанням без слів"

Джамала мало не кожен день доводить, що вагітна жінка може бути дуже стильною і красивою. 36-річна співачка перебуває в очікуванні другої дитини і навіть на карантині завжди виглядає ефектно - артистка регулярно влаштовує домашні фотосети в жіночних і яскравих образах, захоплюючи квітучим зовнішнім виглядом і відчуттям стилю. На честь Дня вишиванки, який в 2020 році випав на 21 травня, зірка вирішила показати свою значну колекцію одягу в національному стилі.

Вагітна співачка приміряла свої розкішні сукні-вишиванки, позуючи вдома. Є серед них і стандартна біла з червоно-чорними візерунками, і синя із золотою вишивкою, і яскраво-червона, і традиційна біла, вишита білими нитками. За словами виконавиці, вона дуже любить носити їх за кордоном і вважає вишиванку модним і сучасним одягом.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Ви знаєте, що я полюбляю експериментувати з вбранням. Вважаю, що немає жодних правил і нічого неможливого. Можна міксувати різні стилі, діставати речі зі старих скринь, одягати мамине, брендове чи ноунейм, трендове чи давно забуте. Але бувають ситуації, коли ти їздиш по світу, а твоє вбрання може розповісти про тебе і те, звідки ти. Коли я у вишиванці йду головною площею Стокгольма, чи я в Лондоні в Ковент-Гардені, чи прогулююсь берегом Шрі-Ланки, місцеві жителі зупиняються запитати, що за сукня на мені. А я з гордістю відповідаю, що це вишиванка!" - пише Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

З допомогою вишитого вбрання можна без слів розповісти світу про те, звідки ти, та й, зрештою, це дуже красиво, впевнена артистка.

"Вона сучасна, вона красива, вона складна, фактурна, яскрава. Її можна одягати з підборами чи кросівками, капелюхами. Коли їздиш по світу, саме вишиванка — це твоє привітання без слів!" - зазначила зірка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі прийшли в захват від яскравих етно-луків Джамали і засипали улюблену співачку купою компліментів.

  • Ви чарівна
  • Красуня!!!
  • О боже, яка ви красива і яскрава. люблю вас шалено!!
  • Джа, ви як лялечка
  • Дуже красиві Ві і чудова у Вас вишиванка.
  • Як елегантно,ніжно, по-справжньому!
  • богиняяяя
  • Яка ти гарна
  • Вам дуже йде! Особливо пісочного кольору плаття!!! Дуже!!!
  • Як же круто!!!!
  • Дуже мило , жіночно , ошатно і красиво !!!!!! Ви завжди в тренді !!!
  • Красива , стильна , стримана , жіночна , суперова! Дуже люблю Вас !
  • Красномовна краса!

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Скріншот коментарів

Раніше Джамала покрасувалася засмаглими ніжками в халаті на голе тіло і розповіла про свої добові ритми.

Автор: Марина Настевіч