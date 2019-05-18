"Составила список": Настя Каменских поделилась своими планами на лето

Певица пообещала исполнить все пункты и рассказать о своих достижениях
Настя Каменских - активная и целеустремленная девушка и не любит сидеть на месте. Помимо работы она считает важным уделять время и другим вещам, которые помогут ей развиваться и обогащаться физически и духовно. На своей странице в Instagram певица рассказала, что уже составила свой список дел на лето и предложила поклонникам присоединиться к ней.
Артистка обнародовала свой план и пообещала позже поделиться результатами. Кроме того, Настя выложила фото, на она в белоснежном брючном костюме сидит на стуле с ноутбуком - явно составляя список своих челленджей.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Каждый день –– это вдохновение и мотивация для новых достижений, согласны? А если составить подробный план, то действовать будет легче. Я вот составила свой ob-do список со своими челленджами, которые #обіцяюзаліто исполнить:
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–– прочесть три книги на иностранных языках, которыми владею;
–– побывать на концерте одного из любимых исполнителей;
–– выделять несколько дней в месяц только для себя и семьи;
–– больше времени кататься на самокате или велосипеде: минимум раз в неделю совершать прогулки на них;
–– заняться йогой;
–– научиться даже в рабочем режиме находить время на себя;
–– создать еще один хит на иностранном языке, который покорит слушателей у нас и за океаном.
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Обязательно буду делиться с вами своими достижениями! Присоединяйтесь и вы к челленджу #обіцяюзаліто и делитесь результатами", - поделилась Каменских.
Подписчикам очень понравился образ и стиль Насти на снимке и они забросали артистку комплиментами. Многие отметили, что ей очень идет белый цвет, а также поблагодарили за вдохновение.
Напомним, Настя Каменских умилила сеть фото с родителями. При этом поклонники отметили, что ее папа поразительно похож на известного актера Энтони Хопкинса.
Тем временем в СМИ на данный момент активно обсуждают слухи о возможной свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая якобы должна состояться 23 мая. На эту новость отреагировала только пресс-служба Каменских. При этом там ни отрицают, ни подтверждают информацию.
Кстати, в сети уже показали пригласительную открытку на свадебную вечеринку 23 мая от Потапа и Насти.