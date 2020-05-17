Соскучились по городу: Осадчая и Горбунов показали прогулку по Киеву с сыночком

Семейство насладилось красотой зеленых улиц и цветущих каштанов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов все еще соблюдают самоизоляцию, однако их очень радует послабление карантина, а также теплая весенняя погода. Звездное семейство вместе с трехлетним сыном Иваном стало регулярно выбираться на природу, изучая живописные места Киевской области и наслаждаясь прогулками на свежем воздухе. Также телеведущая вернулась к велопрогулкам - при этом она использует специальный трейлер для перевозки детей. А вот на новую прогулку они отправились в центр Киева, где уже давненько не бывали из-за карантина.
Катя выбрала для семейной вылазки белую футболку и красную ветровку - ведь майский дождь может застать неожиданно. Волосы теледива собрала в хвост, а также дополнила аутфит темными очками. Она сделала счастливое селфи на Владимирской горке и призналась в любви Киеву.
"Виїзд в місто тепер можна вважати мандрівкою. квітучі каштани, яскрава зелень, неймовірний Дніпро. Люблю Київ", - поделилась ведущая.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Также Осадчая показала милый снимок Горбунова с сыном, которые вместе идут по дорожке.
Фото: Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)
Юрий, который был в черной курточке и очках, показал нежный кадр с любимой женой по дороге к памятнику Владимиру.
"Скучили за містом, за його шумом!! Людей не багато, все цвіте, особливо каштани! Київ-ти чудовий!!" - отметил шоумен.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов )instagram.com/gorbunovyuriy)
В комментариях звездной паре оставили много комплиментов, а некоторые подписчики даже отметили, что видели их на прогулке.
Скриншот комментариев
Напомним, Катя Осадчая с Юрием Горбуновым показали, как на них повлиял карантин, в забавном видео для Tik Tok.
Автор: Марина Настевич