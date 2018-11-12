"Сорваться очень легко": Женя Кот об опасном трюке на Танцах со звездами

Коллаж: РБК-Украина

Мишель Андраде также освоила несколько нетанцевальных трюков

11 ноября завершился уже 12 эфир самого танцевального шоу Украины — Танцы со звездами 2018. Жестокое правило осталось неизменным — из эфира к эфиру проект покидает одна звездная пара. На этот раз из шоу, по результатам голосования зрительского жюри, ушли певица Мишель Андраде и ее партнер Женя Кот.

Отметим, что во время 12-го эфира оставшиеся пары представляли публике сразу два танца. Мішель и Женя подготовили поп-джаз и танго. Если первую постновку судьи проекта (Дмитрий Монатик, Катерина Кухар и Влад Яма) оценили в 30 баллов, то танго посчитали "слабоватым" и дали ему всего 24 балла.

Сами же Мишель и Кот наоборот отметили, что эта постановка была одной из наиболе сложных и даже опасных.

Женя Кот во время необычного номера на Танцах со звездами 2018 (фото: Артем Онещак)

"Для танго мы использовали китайский подвесной пилон… Это очень сложный жанр воздушной акробатики, который требует много энергии. Репетировать на нем долго не получается, поэтому я даже не скажу, что мы отработали все трюки по многу раз", — рассказывает Женя Кот.

Женя Кот и Мишель Андраде (фото: Артем Онещак)

"Я готовил этот трюк к цирковому эфиру "Танці з зірками", но из-за болезни нам тогда не удалось его использовать, и это хорошо. Потому что в этом номере с Алексеевым он не просто был конструкцией, а важным элементом, который дополнил невероятную идею номера, за что я особо благодарен нашим режиссерам Наташе Лисенковой, Наташе Остриковой, и главному хореографу Алене Шоптенко", —объясняет танцор.

Здесь следует отметить, что ранее Женя Кот перенес воспаление легких, из-за чего был вынужден пропустить несколько эфиров Танцев со звездами.

Michelle Andrade, Женя Кот и ALEKSEEV – Танго

По словам Жени, этот номер был опасным, ведь танцор мог сорваться с 4-х метровой высоты!

"Вариантов упасть вниз с 4-ех метров было масса. Это лебедка, она дает сильный кач, большая длинна развеса и люфты. Когда он поднимается, он очень нестабилен и сорваться очень легко тем более, что самый опасный элемент выполнялся без рук и страховки. Момент остановки тоже дает свой рывок... Очень не хотелось упасть в паркет лицом)) Я рад, что все получилось. Если бы я сорвался, покинул бы проект намного раньше, чем закончилось голосование. Моя бесстрашная партнерша Michelle Andrade тоже освоила несколько элементов, которые нам удалось выполнить вместе. Восхищаюсь ее силой и упорством. Я прям реализовал свою мечту: с нами на сцене был талантливый артист Алексеев, который пел мою, честно говоря, любимую песню, а мы с Michelle парили вместе над временем. Это незабываемо", — подытожил Женя Кот.

Напомним, во время 12-го эфира Танцев со звездами на паркете появилась также певица Тина Кароль, которая перед выступлением расплакалась.

Видео: РБК-Украина