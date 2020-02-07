Sonya Kay в канун свадьбы посвятила избраннику песню: Дорогой, спасибо тебе!

Певица также сделала трогательное признание любимому
Украинская певица Sonya Kay представила новую песню под названием «Поринай», которую посвятила своему будущему мужу. Это первая лирическая песня у артистки.
Режиссерами лирик-видео выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак, которые в свое время сотрудничали с Олей Поляковой, группой Антитела, TamerlanAlena и многими другими.
Sonya Kay - Поринай
Соня также сделала анонс лирик-видео в своем Іnstagram, где написала очень теплое обращение к своему избраннику:
Напомним, что о помолвке Sonya Kay объявила в середине ноября. Артистка призналась, что получила предложение от любимого после пяти месяцев отношений. Сейчас молодая пара, которая уже почти два года вместе, готовится к свадьбе и вскоре обещает поделиться деталями.