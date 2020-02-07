Sonya Kay в канун свадьбы посвятила избраннику песню: Дорогой, спасибо тебе!

Украинская певица Sonya Kay представила новую песню под названием «Поринай», которую посвятила своему будущему мужу. Это первая лирическая песня у артистки.

Режиссерами лирик-видео выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак, которые в свое время сотрудничали с Олей Поляковой, группой Антитела, TamerlanAlena и многими другими.

«Наша пара долгое время скрывала отношения, но в какой-то момент эмоции настолько начали переполнять, что чувства нашли выход в новой песне. Этот трек полностью отображает мое отношение к будущему мужу, и рассказывает о любви, которая иногда появляется из неоткуда и захватывает твой разум. Я думаю, каждая девушка хотя бы раз в жизни переживала такие эмоции. Правда выразить все чувства в одной песне - задача практически не выполнима», - поделилась певица.

Sonya Kay - Поринай

Соня также сделала анонс лирик-видео в своем Іnstagram, где написала очень теплое обращение к своему избраннику:

«Я давно хотела исполнить лирическую песню, но не понимала, почему не получается. Для этого понадобилось лишь встретить нужного человека, который показал, что такое настоящая забота и любовь. Дорогой, спасибо тебе!»

Напомним, что о помолвке Sonya Kay объявила в середине ноября. Артистка призналась, что получила предложение от любимого после пяти месяцев отношений. Сейчас молодая пара, которая уже почти два года вместе, готовится к свадьбе и вскоре обещает поделиться деталями.