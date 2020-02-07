Sonya Kay напередодні весілля присвятила своєму обранцю пісню: Дорогий, спасибі тобі!

Співачка також зробила зворушливе зізнання коханому
Українська співачка Sonya Kay представила нову пісню під назвою «Поринай», яку присвятила своєму майбутньому чоловікові. Це перша лірична пісня у артистки.
Режисерами лірик-відео виступили Дмитро Маніфест і Дмитро Шмурак, які у свій час співпрацювали з Олею Поляковою, групою Антитіла, TamerlanAlena і багатьма іншими.
Sonya Kay - Поринай
Соня також зробила анонс лірик-відео у своєму Іnstagram, де написала дуже тепле звернення до свого обранця:
Нагадаємо, що про заручини Sonya Kay оголосила в середині листопада. Артистка зізналася, що отримала пропозицію від коханого після п'яти місяців відносин. Зараз молода пара, яка вже майже два роки разом, готується до весілля і незабаром обіцяє поділитися деталями.