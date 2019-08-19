"Соловушка": Лобода в блестящем мини-платье устроила распевку на столе

Фанаты восхищаются фигурой и голосом любимой артистки
Похоже, украинская певица Светлана Лобода очень любит использовать стол не по его прямому назначению - так, недавно артистка устроила горячие танца на столе во время ужина в ресторане на Лазурном побережье Франции, где она отдыхала с друзьями. Теперь же она показала в сети видео из гримерки, на котором вновь удобно устроилась именно на этом предмете мебели.
Так, на своей Instagram-страничке исполнительница поделилась новым роликом, в котором показала, как готовится к выступлению. На видео Лобода в серебристом мини-платье с объемными рукавами и глубоким декольте, а также босоножках на шпильке сидит на столе перед зеркалом в гримерке. Певица распевается перед концертом. Чуть позже она встает и идет по коридору, продолжая вокальные упражнения, и в конце ждет выхода на сцену вместе со своими танцорами.
"Август", - крастко прокомментировала публикацию Светлана.
Видео: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
К слову, в этом наряде от французского дома моды BALMAIN артистка уже выходила в свет - она посетила в нем юбилейный концерт российского композитора Игоря Крутого этим летом.
Подписчики Лободы не смогли пройти мимо и наперебой восхищаются ее длинными ногами, эффектным нарядом и "божественным" голосом.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, украинская певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе европейские каникулы. Артистка побывала в Риме и Монако.
Кстати, Светлана Лобода вышла в свет в Монако в стильном вечернем наряде, восхитив своих поклонников.