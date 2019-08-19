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"Соловушка": Лобода в блестящем мини-платье устроила распевку на столе

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.08.2019 - 10:38
"Соловушка": Лобода в блестящем мини-платье устроила распевку на столе
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фанаты восхищаются фигурой и голосом любимой артистки

Похоже, украинская певица Светлана Лобода очень любит использовать стол не по его прямому назначению - так, недавно артистка устроила горячие танца на столе во время ужина в ресторане на Лазурном побережье Франции, где она отдыхала с друзьями. Теперь же она показала в сети видео из гримерки, на котором вновь удобно устроилась именно на этом предмете мебели.

Так, на своей Instagram-страничке исполнительница поделилась новым роликом, в котором показала, как готовится к выступлению. На видео Лобода в серебристом мини-платье с объемными рукавами и глубоким декольте, а также босоножках на шпильке сидит на столе перед зеркалом в гримерке. Певица распевается перед концертом. Чуть позже она встает и идет по коридору, продолжая вокальные упражнения, и в конце ждет выхода на сцену вместе со своими танцорами.

"Август", - крастко прокомментировала публикацию Светлана.

Видео: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

К слову, в этом наряде от французского дома моды BALMAIN артистка уже выходила в свет - она посетила в нем юбилейный концерт российского композитора Игоря Крутого этим летом.

Подписчики Лободы не смогли пройти мимо и наперебой восхищаются ее длинными ногами, эффектным нарядом и "божественным" голосом.

  • Ой ну какое же это крутое платье. обожаю его
  • Голос огонь. Но платье пора сменить
  • Голос просто божественный!!
  • Природа наградила, салоны освежили, вкус присутствует, вперед, Светлана! Умница!
  • Жаркими ночами, распевка под небесам...
  • Настроение: похихикать на столике
  • Я же теперь не уснууу, ааааа
  • Прекрасна
  • Соловушка
  • Почему я пересматриваю это видео 1000000 раз? Ах да, оно же идеально
  • Света, люблю тебя, лучшая, королева
  • Восхитительна
  • Это божественно
  • Обожаю смотреть на то, как распевается Светлана Сергеевна

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, украинская певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе европейские каникулы. Артистка побывала в Риме и Монако.

Кстати, Светлана Лобода вышла в свет в Монако в стильном вечернем наряде, восхитив своих поклонников.

Ужин перетек в дискотеку: Лобода "зажгла" на столе в ресторане Франции (видео) "Чертовски красивая": Лобода вышла в свет в Монако в стильном вечернем наряде
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