"Соловушка": Лобода в блестящем мини-платье устроила распевку на столе

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фанаты восхищаются фигурой и голосом любимой артистки

Похоже, украинская певица Светлана Лобода очень любит использовать стол не по его прямому назначению - так, недавно артистка устроила горячие танца на столе во время ужина в ресторане на Лазурном побережье Франции, где она отдыхала с друзьями. Теперь же она показала в сети видео из гримерки, на котором вновь удобно устроилась именно на этом предмете мебели.

Так, на своей Instagram-страничке исполнительница поделилась новым роликом, в котором показала, как готовится к выступлению. На видео Лобода в серебристом мини-платье с объемными рукавами и глубоким декольте, а также босоножках на шпильке сидит на столе перед зеркалом в гримерке. Певица распевается перед концертом. Чуть позже она встает и идет по коридору, продолжая вокальные упражнения, и в конце ждет выхода на сцену вместе со своими танцорами.

"Август", - крастко прокомментировала публикацию Светлана.

Видео: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

К слову, в этом наряде от французского дома моды BALMAIN артистка уже выходила в свет - она посетила в нем юбилейный концерт российского композитора Игоря Крутого этим летом.

Подписчики Лободы не смогли пройти мимо и наперебой восхищаются ее длинными ногами, эффектным нарядом и "божественным" голосом.

Ой ну какое же это крутое платье. обожаю его

Голос огонь. Но платье пора сменить

Голос просто божественный!!

Природа наградила, салоны освежили, вкус присутствует, вперед, Светлана! Умница!

Жаркими ночами, распевка под небесам...

Настроение: похихикать на столике

Я же теперь не уснууу, ааааа

Прекрасна

Соловушка

Почему я пересматриваю это видео 1000000 раз? Ах да, оно же идеально

Света, люблю тебя, лучшая, королева

Восхитительна

Это божественно

Обожаю смотреть на то, как распевается Светлана Сергеевна

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, украинская певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе европейские каникулы. Артистка побывала в Риме и Монако.

Кстати, Светлана Лобода вышла в свет в Монако в стильном вечернем наряде, восхитив своих поклонников.